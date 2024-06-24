¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎÄ´¤¬°²½¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤8¤Ä¤Î·ò¹¯Ë¡¡×
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÉÂµ¤Í½ËÉË¡¤¬¤¢¤ë! Æ±¤¸¿Í´Ö¤Ç¤â³°¸«¤ä¸À¸ì¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÂÎ¼Á¡×¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÎ¼Á¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢ÉÂµ¤¤Î¤Ê¤ê¤ä¤¹¤µ¤äÈ¯¾É¤Î¤·¤«¤¿¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¿Í¤ÈÆ±¤¸·ò¹¯Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íµÕ¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡ÖÂÎ¤Î¿Í¼ïº¹¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤òÅ°Äì²òÀâ!
¡öËÜµ»ö¤Ï¡Ø²¤ÊÆ¿Í¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿ ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÂÎ¼Á¡× ²Ê³ØÅª»ö¼Â¤¬¶µ¤¨¤ëÀµ¤·¤¤¤¬¤ó¡¦À¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¡¢¤³¤ó¤Ê·ò¹¯Ë¡¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÇÄ²¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡×¡ÖµíÆý¤Ç¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊäµë¡×¡Ö¿´Â¡ÉÂÍ½ËÉ¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¡×¡Ö¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤Æ»éËÃ¤òÇ³¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¹ÚÁÇ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÈ©¤Î·è¤á¼ê¤Ï¥³¥é¡¼¥²¥ó¡×¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¼ã¡¹¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Î´ê¤¤¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¤·¤¤·ò¹¯Ë¡¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤¬À¹¤ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¡¢¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ë¿©ÉÊ¤ä½¬´·¤Ë·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤ÊÂÎÁà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë90ºÐ¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±¿Æ°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤¿¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤È·ò¹¯¤ÇÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é±¿Æ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¸³¼¼¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¸ú²Ì¤ò°å³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Âè£±¾Ï¤Ç¸«¤¿¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î»²²Ã¼Ô¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸·Ì©¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ½Äê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¾¯¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿´ÊÃ±¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î°ìÉô¤òÅÔ¹ç¤è¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÊó¤¸¤¿¤ê¤¹¤ëÎã¤¬¤¢¤È¤ò¤¿¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«·ò¹¯¸ú²Ì¤È¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè¤Ë¤¢¤²¤¿¹ÚÁÇ¤ÏÂÎÆâ¤ÇÉÔÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÀÝ¼è¤·¤¿¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ï¾®Ä²¤Ç¥¢¥ß¥Î»À¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤ÇÈéÉæ¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ·ò¹¯Ë¡¤Ë¤â¿Í¼ïº¹¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²¤ÊÆ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯Ë¡¤ò¤¤½¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢°Û¤Ê¤ë´Ä¶Í×°ø¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢²¤ÊÆ¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¿Í¤ËÍ¸ú¤Ê·ò¹¯Ë¡¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Í³²¤Ê¤³¤È¤¹¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·ò¹¯Ë¡¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤È²¤ÊÆ¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤Î°ã¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£± ÆüËÜ¿Í¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤â¡È¤ä¤»ÂÎ¼Á¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
Ìµ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ½Ö´ÖÅª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥À¥ó¥Ù¥ëÂÎÁà¤ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¢ÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤Ê¤É¤Î±¿Æ°¤ò·«¤ê¤«¤¨¤¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¯¤È´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃÂå¼Õ¤È¤Ï¡¢¿´¤âÂÎ¤â°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ëÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤³¤È¡£Ìµ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ìó48»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ðÁÃÂå¼Õ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡È¤ä¤»ÂÎ¼Á¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Íý¶þ¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤È°ã¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¶ÚÆù¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Î¶ÚÆù¤Ï¶ÚÀþ°Ý¤È¤¤¤¦ºÙ¤¤Àþ°Ý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶ÚÀþ°Ý¤ËÀÖ¤ÈÇò¤Î£²¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÀÖ¤¤¶ÚÀþ°Ý¤Ï¡ÖÀÖ¶Ú¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃÙ¶Ú¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇò¤¤¶ÚÀþ°Ý¤Ï¡ÖÇò¶Ú¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÂ®¶Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀÖ¶Ú¤ÈÇò¶Ú¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ë¤Î¤¬¡¢µû¤Ç¤¹¡£ÀÖ¿È¤Îµû¤Ï¶ÚÆù¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬ÀÖ¶Ú¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂåÉ½¤¬¥Þ¥°¥í¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤Ï¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹Âç¤ÊÂÀÊ¿ÍÎ¤ò²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÇò¿È¤Îµû¤ÎÂåÉ½¤¬¥Ò¥é¥á¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï³¤Äì¤Ç¤¸¤Ã¤È²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÍÊª¤È¤Ê¤ë¾®µû¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¶ÚÆù¤ÏÀÖ¶Ú¤ÈÇò¶Ú¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ä¹ç¤Çº®¤¸¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µû¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Æù´ã¤ÇÀÖ¤«Çò¤«¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÖÇò¤É¤Á¤é¤Î¶ÚÀþ°Ý¤¬Â¿¤¤¤«¤Ï¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤Î¤¬¿Í¼ï¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇò¶Ú¤Î¹çÀ®¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤ËÊÑ°Û¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Çò¶Ú¤òºî¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çò¶Ú¤Î¹çÀ®¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Ç¤Ï£³¡Á10¡ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¤ÊÆÇò¿Í¤Ï20¡ó¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤Ç¤Ï30¡ó°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¿Í¼ï¤´¤È¤ËÊ¿¶Ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î¿Í¤¬¶ÚÆùÁ´ÂÎ¤ÎÌó70¡ó¤¬Çò¶Ú¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²¤ÊÆÇò¿Í¤Ï50¡Á60¡ó¤¬Çò¶Ú¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à²«¿§¿Í¼ï¤ÏµÕ¤Ë70¡ó¤¬ÀÖ¶Ú¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î¿Í¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃ»µ÷Î¥Áö¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ì¸ý¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¹Âç¤Ç¡¢Êë¤é¤¹¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Ç¤â¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¢¥±¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ÎÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¡¢Çò¶Ú¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¤°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬40¡ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Çò¶Ú¤¬¼å¤¤Ê¬¡¢ÀÖ¶Ú¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀÖ¶Ú¤ÈÇò¶Ú¤Î³ä¹ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂÀ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬Çò¶Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤È¤â¤È¾¯¤Ê¤¤Çò¶Ú¤ò½¸ÃæÅª¤ËÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸úÎ¨¤¬°¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¶ÚÆù¤ò£±kgÁý¤ä¤·¤Æ¤â´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ï£±Æü¤¢¤¿¤ê¤»¤¤¤¼¤¤20kcal¡¢¤ï¤º¤«¥¥ã¥é¥á¥ë£±Î³Ê¬¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ëÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤ÏÇ¯¤Ë£±¡Á£²kg¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Ê¤ß¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç´ðÁÃÂå¼Õ¤ò½½Ê¬¹â¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤Ë¤Ï°Õ³°¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»éËÃÁÈ¿¥¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»éËÃ¤¬kg¸º¤ë¤È´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤¬£±Æü¤¢¤¿¤ê£µkcal²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·ã¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ÚÆù¤ò£±kgÁý¤ä¤·¡¢»éËÃ¤ò£²kg¸º¤é¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ïº¹¤·°ú¤10kcal¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¡É¤ä¤»ÂÎ¼Á¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÁíÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÎ¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Û¤¦¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
£²¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ò»È¤¤²á¤®¤ë¤ÈÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë
£·¥õ¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤«¤é¡¢ÃÏÃæ³¤±è´ßÃÏ°è¤Ï¿´Â¡ÉÂ¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬ÅÁÅýÅª¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ë¤Ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤òÂ¥¤¹¥ê¥Î¡¼¥ë»À¤¬¤´¤¯¾¯ÎÌ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤¬¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯À¸¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤é¤·¤¤¤È¤ï¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÀâ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¹çÀ®¤ò¹â¤á¤Ê¤¤ÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»éËÃ¤Ë¤ÏË°ÏÂ»éËÃ»À¤ÈÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ä¹ç¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ä¥µ¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ê¹È²Ö¡ËÌý¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÀÌý¤ÏÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤¬90¡ó¶á¤¯¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥¬¥ê¥ó¤Ï77¡ó¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÏµÕ¤Ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¹çÀ®¤ò¹â¤á¤ëË°ÏÂ»éËÃ»À¤¬70¡ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤äÊØÈë²ò¾Ã¤Ë¸ú¤¯¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ò°û¤à¤è¤¦¤¹¤¹¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡Ê£Ì£Ä£Ì¡Ë¤äÃæÀ»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤Û¤É¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤é¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ç¤â¡¢ÂçÎÌ¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤Ï¡¢Ìý¤¬»éËÃ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¥´¥ÞÌý¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢ÂçÆ¦Ìý¡¢¥³¡¼¥óÌý¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¡¢Ìý¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂç¤µ¤¸£±ÇÕ¤ÇÌó£±£±£°kcal¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤È¤¯¤é¤Ù¤ÆÆâÂ¡»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»éËÃ¤òÀÝ¼è¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¿´Â¡ÉÂ¤âÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹Ê¸¸¥¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ°Ì®¹Å²½¤òËÉ¤°¤Ë¤ÏÌý¤½¤Î¤â¤Î¤Î»ÈÍÑ¤ò¤Ò¤«¤¨¤ë¤Î¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤Ï´ÎÂ¡¤Ç¹çÀ®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¼è¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â·ò¹¯¤¬¤½¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÃÏÃæ³¤±è´ßÃÏ°è¤Î¿©»ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¡¢¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬Äã¤¤¹ñ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÃÏÃæ³¤½ô¹ñ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤ÏÏÀÊ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¡Ê¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡Ë´§Æ°Ì®»à¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¡¢´µ¼Ô¤ÎÈ¯¾ÉÇ¯Îð¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¡¢·ì°µ¡¢µÊ±ìÎò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÏÂ¿©¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê²¤ÊÆ¤Î¿©»ö¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éÃÏÃæ³¤¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¿´Â¡ÉÂ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÃÏÃæ³¤¿©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸«Åö¤Ï¤º¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£³¡¡µíÆý¤Ã¤ÆÉ¬Í×¡©¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¹üÁÆò¢¾ÉÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÊÆ¹ñÇò¿Í¤ÎÈ¾Ê¬
¹üÁÆò¢¾É¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤Î¹üÀÞ¤Ï¡¢Ä¹´ü²é¾²¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿²¤¿¤¤ê¤ò¾·¤¯¤³¤È¤«¤é¡¢¹ü¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò½½Ê¬ÀÝ¼è¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹üÁÆò¢¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥àÉÔÂ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¹üÁÆò¢¾É¤Ï°äÅÁÅªÁÇ°ø¤¬Âç¤¤¯¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ä¤ÎºîÍÑ¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎºîÍÑ¡¢¹ü¤Î¹çÀ®¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤Ê¤É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¡¢¹üÁÆò¢¾É¤ÎÈ¯À¸¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤ËÊÑ°Û¤¬µ¯¤¤ë¤È¹üÁÆò¢¾É¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç80¡ó¤Î³ÎÎ¨¤Ç¹üÁÆò¢¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÀÝ¼èÎÌ¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¹üÁÆò¢¾É¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÊÆ¹ñÇò¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬£²ÇÜ¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼êÂ¤Î¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï¡¢²¤ÊÆÇò¿Í¤Î£²Ê¬¤Î£±¡Á£³Ê¬¤Î£²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Â¤Î¤Ä¤±º¬ÉôÊ¬¤Ç¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ëÂçÂÜ¹üðôÉô¹üÀÞ¤Ï¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Î¸¶°ø¤ÇÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¹ü¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤¬Å¾ÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçÂÜ¹üðôÉô¹üÀÞ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤È¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¹ñ¡¦ÃÏ°è¤´¤È¤ËÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿Þ£²¨¡£±¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤É¡¢£±Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥àÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤¹ñ¤Û¤É¡¢ÂçÂÜ¹üðôÉô¹üÀÞ¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¤¯¤é¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎÊó¹ð¤Ï¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë£²£°£±£µÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥àÀÝ¼è¤È¹üÀÞ¤·¤ä¤¹¤µ¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿46·ï¤Î¸¦µæ¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¿©»ö¤«¤é¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤È¹üÀÞ¤ÎÈ¯À¸Î¨¤Ë¤Ï´ØÏ¢¤¬¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤ÊÆ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¸¦µæ¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤òÆýÀ½ÉÊ¤â¤·¤¯¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢³¤Áô¤ÈÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡¢ÂçÆ¦¤ä¾®µû¤Ê¤É¤«¤é¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤«¤é¤Ï¡¢ÂçÆ¦¤ÈÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬¡¢¹ü¤«¤é¤Î¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎÎ®½Ð¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¹üÁÆò¢¾É¤¬¾¯¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°äÅÁÅªÁÇ°ø¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿©À¸³è¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µíÆý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µíÆý¤ò°û¤à¤È¤ª¤Ê¤«¤¬¥´¥í¥´¥í¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µíÆý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆýÅü¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤òÊ¬²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤ÏÊìÆý¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÆýÅü¤òÊ¬²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤ÏÓ®ÆýÎà¤Ç¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¿Í¼ïº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤àÂçÉôÊ¬¤Î²«¿§¿Í¼ï¤È¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¡¢¤½¤·¤ÆÇò¿Í¤Ç¤âÃÏÃæ³¤±è´ßÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ï£·¡Á£¹³ä¤¬ÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌ²¤¤äÀ¾²¤½Ð¿È¤ÎÇò¿Í¤ÏÎã³°¤Ç¡¢ÆýÅüÉÔÂÑ¾É¤Ï£±³ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µíÆý¤ò°û¤à½¬´·¤Ï²¤ÊÆ¤«¤éÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¸«¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤ËµíÆý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ£´Ëü£³£°£°£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä´ºº¤«¤é¤Ï¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÁ°Î©Á£¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¸»¤È¤·¤ÆµíÆý¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
£´¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤Ç¤â³²¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡©
°ÊÁ°¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¬Æ°Ì®¹Å²½¤òËÉ¤°¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÏÆù¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤ÉÆ°ÊªÀ»éËÃ¤òÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¶¹¿´¾É¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Î¿´Â¡ÉÂ¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬²¤½£¤Ç°ìÈÖÄã¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬°¶Ì£Ì£Ä£Ì¤Î»À²½¤ò¤µ¤Þ¤¿¤²¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤òµ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¿´Â¡ÉÂ¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢»àË´Î¨¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤è¤ê²¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¿´Â¡ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎÙ¤Î¼ÇÀ¸¤ÏÀÄ¤¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ÏÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë¤À¤±´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÌÊª¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Ö¥É¥¦¤è¤ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¹¥â¥â¡¢¥¤¥Á¥´¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤âÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Ê¤É¤ÎÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡¢ÂçÆ¦¡¢¥´¥Þ¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢³¤Áô¡¢µû¡¢ÎÐÃã¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿©Êª¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤·ù¤¤¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð½½Ê¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤è¤êÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î³²¤Ç¤¹¡£À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ê£×£È£Ï¡Ë¤Î£²£°£±£´Ç¯¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ã¿è¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë´¹»»¤·¤¿£±¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò£±¤È¤¹¤ë¤ÈÊÆ¹ñ¤¬£°¡¦77¡¢ÆüËÜ¤Ï£°¡¦66¤Ç¤¹¡£°û¼ò¤Ï´ÎÂ¡¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈ¯¤¬¤óÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï´ÎÂ¡¤¬¤ó¤Î»àË´Î¨¤¬Â¾¤Î²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Î£²¡Á£³ÇÜ¹â¤¯¡¢ÃËÀ¤Ë¸Â¤ë¤ÈÊÆ¹ñ¤Î£µÇÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÈ¯¤¬¤ó¤ÎÌäÂê¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤è¤êÆüËÜ¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´ÎÂ¡¤ÇÊ¬²ò¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¼å¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©Æ»¤äÂçÄ²¡¢´ÎÂ¡¤Ê¤É¤Î¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿©Æ»¤È¡¢¤Î¤É¡Ê°öÆ¬¡¢¹¢Æ¬¡Ë¤Î¤¬¤ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ë¤·¤Æ£±Æü£±¡¦£µ¹ç°Ê¾å°û¤à¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤È¤¯¤é¤Ù¤ÆÈ¯¾ÉÎ¨¤¬£¸ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢£±Æü£²¹ç°Ê¾å°û¤à¿Í¤Ï50ÇÜ°Ê¾å¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¼ò£±¹ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤éÃæ¤Ó¤ó£±ËÜ¡¢¾ÆÃñ¤Ê¤é£°¡¦£¶¹ç¡¢¥ï¥¤¥ó£´Ê¬¤Î£±ËÜ¡¢´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤£±¡¦£µ´Ì¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆÇò¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¼å¤¤Ì±Â²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
£µ¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òËèÆü¿©¤Ù¤ë¤È¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â
¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÂ¿¤¤Â¨»þ·¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¡¢Íñ¡¢µíÆý¡¢¾®Çþ¡¢¥¨¥Ó¡¢¥«¥Ë¡¢¤½¤Ð¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤¿Ä¾¸å¤Ëé¡Ëã¿¾¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¿ÇÃÇ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢¸¶°ø¿©Êª¤â¤¹¤°¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÃÙ±ä·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÌÈ±ÖºÙË¦¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¶°ø¿©Êª¤ò¿©¤Ù¤Æ¿ô»þ´Ö¤«¤é¿ôÆü¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾É¾õ¤â¡¢Æ¬ÄË¡¢È¯¿¾¡¢ÈèÏ«´¶¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¡¢²¼Î¡¡¢È©¹Ó¤ì¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÇÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¾É¾õ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤¬¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÉÑÈË¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ÈÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤»¤¤¤ÇÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤È¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦12¥õ¹ñ¤Î¿Í¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ºÙ¶Ý¤Î¼ïÎà¤¬¹ñ¤´¤È¤ËÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÏÂÎ¤ËÍ±×¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤È¤¯¤é¤Ù¤Æ¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ±¶Ì¶Ý¤¬Â¿¤¯¡¢°¶Ì¶Ý¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤ÎµíÆý¤Ë¤·¤í¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤·¤í¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ï·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï²¤ÊÆ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ç¤¦¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ò¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
£¶¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬²Æ¥Ð¥Æ¤ò¤ª¤½¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ì¤ÐÂÀ¤ë¤À¤±
ÆüËÜ¿Í¤Î´ðÁÃÂå¼Õ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤¬µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¿©Íß¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Þ£²¨¡£²¤Î¥°¥é¥Õ¤ËÆüËÜ¿Í¤Î´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤Î£±Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤¬¤ê¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¸þ¤±¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ·¹â¤¯ÇÏÈî¤æ¤ë½©¡×¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î´ðÁÃÂå¼ÕÎÌ¤Ï²Æ¤è¤ê£¸¡ó¤Û¤É¾å¤¬¤ê¡¢¿©Íß¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Ãæ¤ÇÂÎ²¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂçÎÌ¤ËÇ³¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢²Æ¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÇ³¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á´ðÁÃÂå¼Õ¤¬£±Ç¯¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¿©Íß¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°ÎÌ¤â¼«Á³¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö²Æ¥Ð¥Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±ÉÍÜ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤éÂÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢½ë¤µ¤Ç¿©¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ë¤¤²°³°¤ÈÎäË¼¤¬¸ú¤¤¤¿²°Æâ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤ä¡¢¿²¶ì¤·¤µ¤Ë¤è¤ë¿çÌ²ÉÔÂ¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Ë¤è¤ëÈ¯´À¤Î°Û¾ï¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ÆËÉ¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Ï¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Ë¤¿¤¯¤ï¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤µ¤¨µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ë¿©¤Ù¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¤ÊÆ¿Í¤Ê¤ÉÆù¿©Ãæ¿´¤Î¿Í¼ï¤Ï¡¢Æù¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÃÁÇò¼Á¤¬µ¯¤³¤¹¡Ö£Ä£É£ÔÈ¿±þ¡×¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¿©»öÍ¶È¯ÀÇ®»ºÀ¸¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ç³èÈ¯¤ËÇ®¤ò»ºÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á²Æ¤Ç¤â´ðÁÃÂå¼Õ¤¬¤¢¤Þ¤ê²¼¤¬¤é¤º¡¢Èó¾ï¤Ë½ë¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²¤ÊÆ¤Î²Æ¤¬ÆüËÜ¤Î²Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¾ø¤·½ë¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ²¹¤â°ã¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂÎ²¹¤¬37¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ®¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï38¡î°Ê¾å¡£¿Í¤ÎÂÎ¤Ï¡¢Êë¤é¤¹´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
£·¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÊØÈëÍ½ËÉ¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬
ÊØÈë¤ÏÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊØ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍ³²¤ÊÊª¼Á¤¬Ä²¤ËÄ¹¤¯¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç£·Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢¡Ö¤ªÄÌ¤¸¤¬ËèÆü¤¢¤ë¿Í¤â¡¢½µ¤Ë£²¡Á£³²ó¤·¤«¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÓÊØ¤Î¥ê¥º¥à¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÊØÈë¤ÎÄêµÁ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñ¤Ï¡¢¡Ö£³Æü°Ê¾åÇÓÊØ¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¡¢¤Þ¤¿¤ÏËèÆüÇÓÊØ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÄÊØ´¶¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¡×¤òÊØÈë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¤È¤¯¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬»ÄÊØ´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨½µ¤Ë£±²ó¤·¤«¤ªÄÌ¤¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ã¤¤ê½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊØÈë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼èÉÔÂ¤¬ÊØÈë¤ò¾·¤¯¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¼ÀÉÂÍ½ËÉ´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ã£Ä£Ã¡Ë¤â¡¢ÊØÈë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¿åÊ¬¤ò½½Ê¬ÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ£²¨¡£³¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í£±¿Í£±Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¿©ÊªÁ¡°ÝÀÝ¼èÎÌ¤Ï¡¢60Ç¯Á°¤Î£³Ê¬¤Î£²¤Þ¤Ç¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¹òÊª¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¸¼ÊÆ¤ä»¨¹ò¤ò¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ª¤â¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼è¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊØÈë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢±£¤ì¤¿¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»éËÃ¤Î¼è¤ê²á¤®¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤¿Êª¤¬ÊØ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÊ¿¶Ñ£±ÆüÈ¾¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ã²½¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð£±Æü¤â¤«¤«¤é¤º¤ËÂÎÆâ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¾Ã²½¤Ë°¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È£³¡Á£´Æü¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÃº¿å²½ÊªÃæ¿´¤Î¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»éËÃ¤äÃÁÇò¼Á¤¬ËÉÙ¤ÊÆ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ò¾Ã²½¡¢µÛ¼ý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°ß»À¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æù¡¢ÆùÀ½ÉÊ¡¢ÍÈ¤²Êª¡¢Æý»éËÃ¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥±¡¼¥¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¤Ï¾Ã²½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÊØÄÌ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊØÈë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÆ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ÎÀÝ¼è¤ò¤Ò¤«¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¯¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
£¸¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡©
ÎÐÃã¡¢¥¦¡¼¥í¥óÃã¡¢¥×¡¼¥¢¥ëÃã¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ÈÃã¤Þ¤Ç¡¢¤ªÃã¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Æ¥¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¸úÀ®Ê¬¤Ï¤´¤¯ÈùÎÌ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢°û¤à¤À¤±¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¿ôÃÍ¤ä·ìÅüÃÍ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤ÏÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ÎÇÓÝõ¤¬Áý¤¨¤ÆÂÎ½Å¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸º¤ë¤Î¤Ï¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤¹¡£»éËÃ¤¬Íî¤Á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤âÆüËÜ¿Í¤È¤ÏÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê»Å»ö¤ÎÁ°¤Ë±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤°¤Ã¤È°û¤à¡£»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È²¹¤«¤¤Åò吞¤ß¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÍÏ¤±¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Î¿À·Ð¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÈèÏ«¤ò¾Ã¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÀÝ¼è¤·²á¤®¤ë¤È¡¢Æ¬ÄË¡¢ÉÔ°Â¡¢ÍÞ¤¦¤Ä¡¢ÉÔÌ²¡¢ÓÒÅÇ¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¡´Ø¡Ê£Å£Æ£Ó£Á¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò°ÂÁ´¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ë£±Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎºÇÂçÎÌ¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢´ð½à°ÊÆâ¤ÎÎÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸Ä¿Íº¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤¬¸«¤Ä¤«¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ä¤«¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÇÆ¬¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢µÕ¤ËÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÇÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬È¾¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤È¤¯¤ËÆüËÜ¿Í¤Î£´¿Í¤Ë£±¿Í¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò£±£µ£°mgÀÝ¼è¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó£±£µ£°mg¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ÌÏª£±ÇÕ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼£±ÇÕ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎÌ¤Ç¤¹¡£´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼£±ËÜ¤Ë¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸ÎÌ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ÈÃã¤ä¥¦¡¼¥í¥óÃã¤â£µ£°£°ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç°û¤à¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¤ÊÆÇò¿Í¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤âÃæ¹ñ¿Í¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤¹¡£²¤ÊÆ¿Í¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬¤ªÃã¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë°û¤à±ÇÁü¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¹¹ð¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤ÏÂÎ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¶¯¤¤ºîÍÑ¤ò»ý¤Á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌô¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÓÏ¹¥ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤«¤¨¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÂÎ¼Á¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸·ò¹¯Ë¡¤¬ÆÇ¤Ë¤âÌô¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï·ò¹¯Ë¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î»à°øÂè£±°Ì¤òÀê¤á¤ë¡¢¤¬¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î½ÅÍ×¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¤ÊÆ¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿Í½ËÉË¡¤È¼£ÎÅË¡¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡ã¡Ö°ß¤¬¤ó¡×¤ä¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¤¤¤Þ¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÈ¯À¸Î¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¡×¡ä¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤¬¤ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ß¤¬¤ó¡×¤ä¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤òÄÉ¤¤È´¤¡¢¤¤¤Þ¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÈ¯À¸Î¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¬¤ó¤Î¼ïÎà¡×