¡ÚÆÈ¼«¡Û¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¿¼ÅÄ¤¨¤¤¤ß¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ»ö·ï¤Î¿¿Áê¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡ÄÁ°»öÌ³½ê²ñÄ¹¤ÎÈ¿ÏÀ¡Ö¼«¤é¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤Ê¤µ¤¤¡×
2·î¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡Ö8000Ëü±ß¡×ÄÉÄ§
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬1300Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¤¨¤¤¤ß¤Ïº£Ç¯2·î¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¤«¤é8000Ëü±ß¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¿¼ÅÄËÜ¿Í¤â4·î¤ËYouTubeÆ°²è¤ÇÄÉÄ§²ÝÀÇ¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¹ðÇò¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿AV»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê»öÌ³½êÂ¦¤¬¡Ë³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢Á°»öÌ³½ê¤ÎÁ°²ñÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈô¤Ð¤ì¤¿¡×¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¿¼Â¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï±²Ãæ¤ÎÁ°»öÌ³½ê¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎµÈÅÄ·ò°ì¸µ²ñÄ¹¡Ê52ºÐ¡Ë¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·×Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÅÄ»á¤Ï¡¢¶È³¦¤Î´·¹Ô¤«¤é¿¼ÅÄ¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿¼ÅÄ¤Î¸À¤¤Ê¬¤È¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤é°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º»ö¼Â·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
º£Ç¯2·î¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ïFLASH¤¬¿¼ÅÄ¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÊó¤¸¤¿¡£¡ÖÎ¢»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¿¼ÅÄ¤ÎÃÎ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë·Á¤Ç¡¢¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤ò°úÍÑ¤·¤è¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢»öÌ³½ê¤ò°ÜÀÒ¤·¤¿¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÁ°»öÌ³½ê»þÂå¤ÎµëÎÁ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ìó8000Ëü±ß¤òÄÉÄ§²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢·îµëÌó200Ëü±ß¤ÇÇ¯¼ý¤ÏÌó2400Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ºßÀÒ7Ç¯´Ö¤ÎÎß·×¼ýÆþ¤Ï1²¯5000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìÅÙ¤â¿½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁ°»öÌ³½ê¤«¤é¡ØÀÇ¶â¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï»öÌ³½êÂ¦¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¿½¹ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤È²ñ¼Ò¤ÎÎ¾¼Ô¤ËÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢Á°»öÌ³½ê¤ÏÅö»þ¤Î¼ÒÄ¹¤¬»Ñ¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤â°ì¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
°Ê¾å¤¬FLASHµ»ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¾Ú¸À¤À¡£µ»ö¤Ï¡¢ÄÉÄ§Åö»þ¤Î¿¼ÅÄ¤ÎÃùÃß³Û¤¬Ìó2000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¸ÀµÚ¡£¡Ò2023Ç¯4·î¤ËÃùÃß¤¬¾Ã¤¨¡¢¸½ºß¤Ï´°Ç¼¤Î¤¿¤á¤Î¶âºö¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ó¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤³¤ÎÊóÆ»¤ÎÄ¾¸å¡¢¿¼ÅÄ¤ÏX¾å¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ²ñÄ¹¤ÏµÈÅÄ·ò°ì¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢»öÌ³½ê¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎAV»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Öº£¤Î»öÌ³½ê¥Þ¥¤¥ó¥º¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÇÛ¿®¤·¤¿¡¢¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤×¤í¤¿¤ó¤È¤ÎYouTube¾å¤Ç¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÊÀÇ¶âÌ¤Ê§¤¤¤¬¡ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤¬1Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¢¡¢¤Ä¤¤¤Ë·¡¤ê½Ð¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¤½¤¦ÄÉÄ§²ÝÀÇ¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£Ä¹¤é¤¯µëÎÁ¤Ï¼êÅÏ¤·¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Á°»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¿¦°÷¤¬ÆÍÁ³¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ç¡¢¥Ü¥íµã¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤Ê¤ê¹ñÀÇ¤¬¡Ê¥Á¥ã¥¤¥à¤ò¡Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡£·ÈÂÓ¤Ë¤âÈóÄÌÃÎ¤Î¤ä¤Ä¡ÊÅÅÏÃ¡Ë¤¬¤º¤Ã¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼
¤½¤·¤Æ¡¢Á°»öÌ³½ê¤Î²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎµÈÅÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ï²ñÄ¹¡Ë¤ËÈô¤Ð¤ì¤¿¤Î¡£¤¤¤¤Ê¤ê·É¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÁ°»öÌ³½ê¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ä¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢»ä¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡£Âè2¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤ª¶â¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤ì¤ò¼º¤¦´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¤³¤ÎÆ°²è¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¡Ë¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¿¼ÅÄ¤ÏÁ°»öÌ³½êÂ¦¤Ë²á¼º¤äÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÅÁã¤Î»öÌ³½ê¤Ø¤Î¹ðÈ¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï5·î¤ËÆþ¤ê¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ê¤É¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Á°»öÌ³½ê²ñÄ¹¤ÎµÈÅÄ»á¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤À¡£
¨¡¨¡»öÌ³½êÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ºÀâÌÀ¤ò¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ï2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤Ç¡¢Ï·ÊÞ»öÌ³½ê¤¬Â¿¤¤AV¶È³¦¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¿·»²¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¶âÍ»¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿±ï¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤òAV»öÌ³½ê¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½êÂ°Àè¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤½¤Î»Ò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ç»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¿¼ÅÄ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÁÏ¶È¸å1Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏºÇ½é¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØB¾¯½÷Àï»Î¥´¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¬¡¼¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅ·³¤¤³¤³¤í¤È¤·¤Æ16Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¸åÇÚ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éAV¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤È¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¿ô¥õ·î¤ÇÃ¦Âà¤·¤Æ¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤ÎÅ·³¤¤³¤³¤í¤È¤·¤ÆAV¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢½Ð±éÎÁ80Ëü±ß¤Î3¡Á4ËÜ¤°¤é¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ê¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃù¶â¤È»ä¤«¤é¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢´é¤ä¶»¤âÁ´Éô¤òÀ°·Á¤·¤ÆÊÌ¿Í¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¿¼ÅÄ¤¨¤¤¤ß¡Ù¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤«¤éÈà½÷¤ÏÂ¾¤Î½÷Í¥¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤Æº¬À¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»ä¤ÏÀäÂÐÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2018Ç¯¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Ã±ÂÎ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï·ÀÌó¤Ç¤¤º¡¢Ã±ÂÎ¤è¤ê¤â¤À¤¤¤ÖÃ±²Á¤Î°Â¤¤¡Ø¥¥«¥¿¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ë²èÃ±ÂÎ½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º3ËÜ½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÇä¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¿¼ÅÄ¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢1ËÜ60Ëü±ß¤ÎÃ±²Á¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éºîÉÊ¤ò½Ð¤¹»þ´ü¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¤¬°ÂÄê²½¤·¡¢AVÂç¼ê¤ÎDMM·Ï¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤È¿·¤¿¤ËÃ±ÂÎ½÷Í¥¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1ËÜÃ±²Á70Ëü±ß¤Ç·î´Ö12ËÜ¡¢Ç¯´ÖÁíºîÉÊ¿ô144ËÜ¤È¤¤¤¦1Ç¯·ÀÌó¤Ç¤·¤¿¡£¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°ÛÎã¤Î·ÀÌó¤Ç¤·¤¿¡×
»£±Æ¤Î¥É¥¿¥¥ã¥ó
¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êËÜ¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ç¯¤Î·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¿¼ÅÄ¤ÎÂÎ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤È¸ò¾Ä¤·¡¢·î¤Ë1ËÜ¤Ç¡¢½Ð±éÎÁ550Ëü±ß¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î1Ç¯·ÀÌó¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢AV½÷Í¥¤Ç¤Ï»°¾åÍª°¡¤¬¶È³¦ºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Û¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤Á¤Î»öÌ³½êÅª¤Ë¤â¡Ø°ÂÄê¥É¥ëÈ¢¡Ù¤Î½÷Í¥¤Ç¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤Ïº£¤Ç¤Ï30¿Í¤°¤é¤¤¤Î½êÂ°½÷Í¥¤òÊú¤¨¡¢¶È³¦¤Ç¸ÞËÜ¤Î»Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼ÅÄ¤¬¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¿¼ÅÄ¤ÏÅö½é¤Ï²¿¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢»£±Æ¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É»Å»ö¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·Ú¤¯10ËÜ°Ê¾å¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¸½¾ì·ÐÈñ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºîÈñ30Ëü¡Á100Ëü±ßÄøÅÙ¤ò»öÌ³½êÂ¦¤¬ÉéÃ´¤·¤ÆAV¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ËÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×AV½÷Í¥¤È¤·¤Æ¾¯¤·´Å¤ä¤«¤·¤¿ÉôÊ¬¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ãí°Õ¤Ï°ì±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾»öÌ³½ê¤«¤é¤Î°ú¤È´¤¤ä°úÂà¤Ê¤ÉÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Î·ã¤·¤¤¶È³¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÈà½÷¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎYouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÍ½»»ÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Ê¤ê¡¢È¿¶Á¤â¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤éÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢2020Ç¯¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼²ñÄ¹¤ÎÈÓÅÄÍ´´ð»á¡Ê¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¡¢¸å¤Ë¼Ç¤¡Ë¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¼ÅÄ¤ò°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¿¼ÅÄ¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÓÅÄ»á¤ÈÁÈ¤ó¤À¤Î¤â»ö¸åÅª¤ËËÜ¿Í¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÈÓÅÄ»á¤ËÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¤é¡¢¡ØÈà½÷¤ÎÊý¤«¤éÍè¤¿¡Ù¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÎÊÖÅú¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÈÓÅÄ»á¤Ï·ë¶É¡¢»ä¤«¤éÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Çº£¤â²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î»Å»ö¤â·ë¶É²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤È¿¼ÅÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢YouTube¤Ç¿¼ÅÄ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¡¢»ä¤â¡ØÂ»¤·¤ÆÆÀ¤È¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿¼ÅÄ¤Ë¤Ï¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎAV½Ð±é¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤È»öÌ³½ê¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤YouTube¤Î¼ýÆþ¤ÎÂç¤¤¯Æó¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¹ñÀÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢2022Ç¯12·î¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿¼ÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¼«ÂÎ¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¹ñÀÇ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¼ÅÄ°Ê³°¤Î½êÂ°½÷Í¥Ìó30¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ä»ÙÊ§¤¤¤Î¾ÜºÙ¤òµ¤·¤¿Ä¢Êí¤âÁ´¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹ñÀÇ¤È¤·¤Æ¤ÏAV°Ê³°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¼ÅÄ¤ò¤ª¤½¤é¤¯ÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¿¼ÅÄ¤µ¤óÂ¦¤Ï»öÌ³½êÂ¦¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÀÇÌ³ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½é¤Î·ÀÌó¤Î»þ¤Ë¡¢½÷Í¥¤Ï¼Ò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë»Ý¤òÉ¬¤ºÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼ÅÄ¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¡¢»öÌ³½ê¤¬³ÎÄê¿½¹ð¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤«¤éÎ¢Ä¢Êí¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤ë¤è¤¦»ä¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸åÊÓ¡Ô½Ð±é°ìºî¤Ç¡Ö½Ð±éÎÁ550Ëü±ß¡×¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¿¼ÅÄ¤¨¤¤¤ß Á°»öÌ³½ê²ñÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÆó½ÅÄ¢Êí¡×Ï£¶â½Ñ¤ÎÁÔÀä½¤Íå¾ì¡Õ¤Ç¡¢¸µ²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¿¼ÅÄ¤«¤é¤ÎÆó½ÅÄ¢Êí½èÍý¤Î·èÄêÅª¾Úµò¡×¤ä¡¢AV¶È³¦¤Ç¤ÎÏ£¶â½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÂ³Êó¡Û½Ð±é°ìºî¤Ç¡Ö½Ð±éÎÁ550Ëü±ß¡×¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¿¼ÅÄ¤¨¤¤¤ß Á°»öÌ³½ê²ñÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÆó½ÅÄ¢Êí¡×Ï£¶â½Ñ¤ÎÁÔÀä½¤Íå¾ì