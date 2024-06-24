¡Ö¤ª¡Á¤¤¡×¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡Ö°½Âë¡×±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ä¡¡ÎÐÃã°ûÎÁ¤Î¿·CM¡¢µÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï
¡¡6·î½é½Üº¢¤Þ¤Ç¤ËÅ¦¤Þ¤ì¤¿¤ªÃã¤Ï¡Ö¿·Ãã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¡¢³Æ°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¿·Ãã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ð¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ë¹âÈª½¼´õ¡¢ºæ²í¿Í¤é¤Î¿·CM¡¡¡ÈµÕ¸ú²Ì¡É¤À¤Ã¤¿¹¹ð¤ò¸«¤ë
¡¡¿·Ãã¤Îµ¨Àá¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÃã¤Î¾ÃÈñÎÌ¤âËèÇ¯5·î¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î»Ù½Ð³Û¤Ï5·î¤Ë¤Ï500±ßÁ°¸å¤ËÅþÃ£¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢ËèÇ¯²Æ¾ì¤Ï200±ßÂæ¤ÈÄã¤¯¤Ê¤ë¡£5·î¤Ï2ÇÜ¤Û¤É»Ù½Ð³Û¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËºÇ¤â¤ªÃã¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¤ªÃã¤É¤³¤í¡É¤ÎÀÅ²¬»Ô¤Ç¡¢»Ù½Ð³Û¤Ï4,261±ß¡Ê2023Ç¯5·î¡Ë¡£2°Ì¤ÎÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î1,280±ß¡ÊÆ±¡Ë¤Ë°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°½Âë¡¢À¸Ãã¤Û¤«¡Ä°ì¿·¤µ¤ì¤¿CM
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¿·Ãã¤Îµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¡¢ÎÐÃã°ûÎÁ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶È³¦¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£³Æ°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÎÐÃã¤ÎCM¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò°ì¿·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥³¥«¥³¡¼¥é¤Ï¡Ö°½Âë¡×¤Î¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¥¥ê¥ó¤Ï¡ÖÀ¸Ãã¡×¤ÎCM¤Ë¹âÈª½¼´õ¤ÈÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤â¡Ö°Ë±¦±ÒÌç¡×¤ÎCM¤Ëºæ²í¿Í¤È¸ÅÀî¶×²»¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥µ¥Ò¤Ï¡Öñ¥¡×¤ÎCM¤Ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤È¹õÌøÅ°»Ò¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£±à¤Î¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤âÁ´¹ñ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÁíÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¤¤«¤Û¤É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ä¶°ìÎ®¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤æ¤¨¤Ëµ¯ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£¤â¿ôÀéËü±ß¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤½¤ì¤ò¥Ú¥¤¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÈÎÇä¿ô¡¢Â¿¤¯¤¬¡ÖÊÑ²½¤Ê¤·¡×¤Î¤Ê¤«¡Ä
¡¡°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Æâ¾ð¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢½Õ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹¹ð¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï°ÂÇä¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¬ÈÎÇä¿ô¤ÎÁý¸º¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éÄê²ÁÈÎÇä¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÇä¾å¤¬¡¢²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢"½ã¿è"¤Ê¿Íµ¤¤ò¤Ï¤«¤ë¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÈÎÇä¿ô¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁ°Ç¯º¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Î¼ÂºÝ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£Ë¿Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Îº£Ç¯¤ÈºòÇ¯¤Î5·îÈÎÇä¿ô¤òÈæ¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡ØÀ¸Ãã¡Ù¡Ø°Ë±¦±ÒÌç¡Ù¤âÁ°Ç¯º¹¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø°½Âë¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄê¤ÇÂ¾¼Ò¤Î600ml¤òÄ¶¤¨¤ë650ml¤Ë¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½µ¤¢¤¿¤ê¤ÎÈÎÇÜËÜ¿ô¤Ç3¡Á4ËÜ¤ÏÁý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Øñ¥¡Ù¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÈ¿¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Á°Ç¯¤Î6³Ý¤±¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¥À¥¦¥ó¡£Çä¤ì¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¸ú²Ì¤Ç¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤ÎÅìËÌÃÏÊý¤Î1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤¬25.5%Áý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤ì¤Ð¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤ä¿·CM¤ä¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÉý¤ÊÇä¤ê¾å¤²Áý¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°½Âë¡×¤È¡Öñ¥¡×¤Îº¹¤Ï
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦ÈÎÂ¥Å¸³«¤ÏÉ¬Í×¤À¡£¡Ö°½Âë¡×¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÁýÎÌ¤Ê¤É¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ÜµÒ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤ë´ë²è¤¬¡¢º£¸å¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Öñ¥¡×¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Â¾¼Ò¤Î¹¶Àª¤Èº¬¶¯¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î¿»Æ©¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï4³äÁ°¸å¤ÎÇä¾å¥À¥¦¥ó¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤Á¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥é¤äCMÀ©ºîÈñ¤Î¤Ö¤ó¡¢²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏCM¤ä¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÏÉ¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÅÏÊÕ¹ÌÀ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1967Ç¯ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥í¡¼¥½¥ó¤Ë22Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¡¢Å¹Ä¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¡¦±Ä¶È¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¸ÜÌä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ÍÍê¤Ï¤ä¤é¤Þ¤¤¤«¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖFNN Live News ¦Á¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢TOKYO FM¡ÖÇÏÞ¼¡¦ÅÏÊÕ¤Î#¥Ó¥¸¥È¥Ô¡×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£¶áÃø¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó·ÐºÑ¤ÎÌäÂê¤ò¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô