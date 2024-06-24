±ß°Â¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¡Ö°±Æ¶Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤Ò¤í¤æ¤»á¤ÎÈãÈ½¤Ë²þ¤á¤Æ¡ÖÊÖÅú¡×¤·¤è¤¦
¡Ö¿ô¼°¤âº¬µò¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤Î¤«
Ëè½µÅÚÍËÆü¡¢É®¼Ô¤ÏABC(ÂçºåÄ«ÆüÊüÁ÷)¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÈÖÁ°¡¢·Ý¿Í¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡¢¹â¶¶ÀèÀ¸¤Î±ß°Â¾åÅùÈ¯¸À¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤íSNS¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤Ë¤ÏÁÂ¤¯¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤µ¤ó¤é¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ËÊüÁ÷¸å¤Ë¡Ò¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë³Ø¼Ô¡©¡×£±¥É¥ë300±ß¾åÅù¤òÌÔÈãÈ½¡Ö¥¥ê¥È¥ê¡×»ØÅ¦¤âÊÖ¤êÆ¤¤Á¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¡×¡Ó¤È¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ø¼Ô¤Ê¤Î¡©¡× ·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¡Ø±ß°Â¾åÅù¡££±¥É¥ë¡á300±ß¡Ù¤ËºÆÈ¿ÏÀ ¡Ö¿ô¼°¤âº¬µò¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Û¤ó¤³¤ó¤µ¤ó¤ËºÇ½é¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤Û¤ó¤³¤ó¤µ¤ó¤«¤é¡£Ã¯¤«¤¬¡¢¥ª¥ì¤Î±ß°Â¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£±ß°Â¡Ê¼«¹ñÄÌ²ß°Â¡Ë¤ÏÆüËÜÍÍø¡Ê¼«¹ñÍÍø¡Ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶áÎÙµçË³²½¤È¤·¤Æ¸Åº£ÅìÀ¾ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÊ¸¶ç¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¥¯¥ë¡¼¥°¥Þ¥ó¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¤é¡£¸¤¤¿Í¤Ï¹ñÁ´ÂÎ¤ÎÏÃ¤È¸Ä¿Í¤òÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤À¤±¡×¤È¡Ö°æÀî¤µ¤ó¤Ï±ß°Â¤Ï¹ñÁ´ÂÎ¤Ç¥×¥é¥¹¤¿¤¬¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±ß°Â¤¬¸Ä¿Í¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ø¥Ã¥¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¤¨¡×¤ÈX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ô¼°¤âº¬µò¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó(ABC)¤Ç¶áÎÙµçË³²½¡Ê¼«¹ñÄÌ²ß°Â¤Ï¼«¹ñÍÍø¡Ë¤ò²òÀâ¤·¤¿¤Î¤¬²¼¿Þ¡£½ÐÅµ¤ËThe OECD's New Global Model ¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿ô¼°¤Î²ô¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£±Ñ¸ì¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¿ô¼°¤ÎÍåÎó¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é·ëÏÀ¤â¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¿ô¼°¤Îº¬µò¤â¼¨¤·¤¿¡£
¿Í¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä
É®¼Ô¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¿ô»ú¤Îº¬µò¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î4Æü¤ËABC¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤È¤¤Î¿Þ¤Ï¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½ÐÅµ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ô¼°¤âº¬µò¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤É¤³¤í¤«¡¢´û¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷»þ¤Î»ñÎÁ¤ËÌÀµ¤·¡¢ÊüÁ÷»þ¤Î²òÀâ¤Ç¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷¤¯¤é¤¤¸«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ÈãÈ½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¶áÎÙµçË³²½¤ò¤â¤·ÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þµé¤Î¶ÈÀÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ê¤ó¤«¤ËÍí¤Þ¤º¤Ë¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾ÞÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Î¡¼¥ë¾Þ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ë¡¼¥°¥Þ¥ó¶µ¼ø¤â¡Ö±ß°Â¤ÏÆüËÜ¤Ë¥×¥é¥¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢ABC¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢¶áÎÙµçË³²½¤ÏÉ®¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸Åº£ÅìÀ¾³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢6·î22Æü¤ÎABC¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤È¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤È¯¸À¤¬Ï¢È¯¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³ËÊÝÍ¡×¤À¡£Ãæ¹ñ¤¬³ËÃÆÆ¬¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤µ¤ó¤¬¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤â³Ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤«µÄÏÀ¤»¤Ê¡×
ËÌÄ«Á¯¤¬³Ë¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤é
Æ£°æÁï¤µ¤ó¤â¡ÖÆüËÜ¤¬³Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë³Ë¤Î»±¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡£ÁªÂò»è¤Ï°ì¤Ä¡×¤È³ËÊÝÍ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÉ®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥í¥¸¥«¥ë¤Ë¤Ï(1)³Ë¤Î»±¡¢(2)³Ë¶¦Í¡¢(3)³ËÊÝÍ¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£(1)³Ë¤Î»±¤ÏÆüÊÆ´Ö¤Ç¶¨µÄ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬»²²Ã¤¹¤ëÊÆ¤Î¥é¥ó¥¯¤¬Äã¤¹¤®¤Æ¤â¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢(2)³Ë¶¦Í¤ÎµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°ÂÇÜ¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÍ½¤áÍ½Â¬¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥×¡¼¥Á¥óË¬Ä«¡Ë¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¡¦¶â²ñÃÌ¤Ç¡¢¥íÄ«¤¬»ö¼Â¾å·³»öÆ±ÌÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£º£¸å¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤Ï¥í¥·¥¢¤¬¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ÇÈ¿ÂÐ¤·Ìµ¸ú²½¤¹¤ë¤·¡¢¥í¥·¥¢¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë·³»öµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Èº£¤ÎÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÌµÎÏ²½¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤«¤é¤Î³Ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤Ë¤è¤ëËÉ±Ò¤¬ÌµÎÏ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³ËÊóÉü¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥¿¥Ö¡¼²½¤µ¤ì¤ë³ËÊÝÍ¤ÎµÄÏÀ
Ãæ¹ñ¤¬³ËÃÆÆ¬¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤»¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÜ¸¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶ËÄ¶²»Â®³ê¶õÂÎ¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥¬¥ë¥É¡×¤¬¡¢ºÇÂçÂ®ÅÙ¥Þ¥Ã¥Ï20°Ê¾å¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤òÌµÎÏ²½¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â·Þ·âÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´û¤Ë¼ÂÀïÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÎ®¤ì¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤Î·üÇ°¤Ï¸½¼Â²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¤È¤ê¤ï¤±³ËÊÝÍ¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤é¤·¤¯¡¢¤Þ¤È¤â¤ËµÄÏÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ç¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆ²¡¹¤ÈµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏTVer¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¤â¤Ï¤ä¸Â³¦¡×¡Ä³³¤Ã¤×¤Á¤Î´ßÅÄÁíÍý¤¬ÀÄ¤¶¤á¤¿¡¢¾×·â¤Î¡Ö½ÅÂç¾ðÊó¡×