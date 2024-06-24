¡ÈÄ¶Ã»¤¯¡É°®¤ë¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç°ìµ¤¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¥×¥í¤¬²òÀâ
¡Ö¥Á¥çー¥¯¥À¥¦¥ó¡× ¤È¤Ï¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¤òÃ»¤¯°®¤ë¡× ¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò ¡ÉÄ¶¡É ¤¬¤Ä¤¯¥Á¥çー¥¯¥À¥¦¥ó¤ÇÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤äµå¶Ú¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åì¾ëÍ¯Âç¥³ー¥Á¤¬¡Ö¥¹¥³¥¢90Á°¸å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÎÃæµé¼Ô¤¬¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë70Âæ¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥É¥ê¥ë¤Ç¤¹¡ª¡× ¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ëÎý½¬Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
Ä¶¥Á¥çー¥¯¥À¥¦¥ó¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡ÖÃ»¤¯»ý¤Ä¡¦¥·¥ã¥Õ¥È¤ò°®¤ë¡¦¿¼¤¤Á°·¹¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö ¥°¥ê¥Ã¥×¡×¤¬¤¦¤Þ¤¯°®¤ì¤ë¡¢¡Ö¼êÂÇ¤Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¡×¤¬Ä¾¤ë¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¡×¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¡¢¡Ö¥ßー¥È¡×¤Î´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö1ËÜ¤À¤±¤Ç¡É¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤â¡É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¤â¡Éµå¶Ú¡É¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥é¥¤¥µー¤Ë¤Ï¤È¤¯¤Ë¸ú²ÌÂç¡ª
¤³¤ÎÎý½¬Ë¡¤Ï¡¢ËÍ¤¬JGRA¤Î»ñ³Ê¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥³¥ó¶¥µ»¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÈôµ÷Î¥¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤¬¶Ê¤¬¤ë¥ß¥¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤¬¡ÉÄ¶¥Á¥çー¥¯¥À¥¦¥ó¡É¤Ç¤ÎÎý½¬¡£Êý¸þÀ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¥°¥ê¥Ã¥×¤ÏÎ¾¼ê¤È¤â¥·¥ã¥Õ¥È¤ò°®¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç°®¤ì¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¶¥Á¥çー¥¯¥À¥¦¥ó¤ÏÂÎ¤È¥¯¥é¥Ö¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ò²¼¤í¤¹´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¤Ó¾å¤¬¤ê¤Î¥¯¥»¤¬Ä¾¤ë¤³¤È¡£Ä¶¥Á¥çー¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¹ø¤òÍî¤È¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤Î¤ÇÁ°·¹³Ñ¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¥Õ¥©¥íー¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤òºî¤ë´¶³Ð¤¬½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î°ÊÊ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï£¸ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
①¥ï¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¸ª¤ò²ó¤¹
¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÉý¤Ï¸ªÉý¤è¤ê¤â¹¤á¡£¥ï¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¸ª¤ò²ó¤·¤Æ¥Æー¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
②¥Þ¥ó¿¶¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯7³ä¥¹¥¤¥ó¥°
¿¶¤êÉý¤Ï¥Þ¥ó¿¶¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ7³ä¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇOK¡£¥È¥Ã¥×¤Î¹â¤µ¤Ï±¦¼ª¤Î²£¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¡£
③¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾ー¥ó¤Ç¼ê¸µ¤ÏÄã¤¯
¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤Î¼ê¸µ¤Ï¥Ò¥¶¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾ー¥ó¤Ç¤â¼ê¸µ¤òÄã¤¯Æ°¤«¤¹¡£
④8ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç50%¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ì¤ÐOK
ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤âÍî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡¢8ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç50%¤ÎÈôµ÷Î¥¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤ÐOK¡£
Ä¶¥Á¥çー¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿¡ÉÄã½Å¿´¡É¤Ç¹½¤¨¤ë
¥·¥ã¥Õ¥È¤ò°®¤ë¤È¥Ï¥ó¥É¥À¥¦¥ó¤Ç¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½Å¿´¤ò²¼¤²¤Æ¹½¤¨¤ë¡£
°ÊÊ²ò¾Ã1¡Ö¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥°¥ê¥Ã¥×¤Ç°®¤ë¤«¤éÎÏ¤¬È´¤±¤ë¡×
ºÙ¤¤¥·¥ã¥Õ¥ÈÉôÊ¬¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼ê¤È¤â¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë¡£Í¾·×¤ÊÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ°®¤ë´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¡£
°ÊÊ²ò¾Ã2¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÈÂÎ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥ÉŽ¥¥¤¥óµ°Æ»¤Î¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤¬²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£
°ÊÊ²ò¾Ã3¡ÖÂÎ¤¬¿¤Ó¾å¤¬¤é¤º¤Ë¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¡×
¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¥íー¤Ç¤â¾åÈ¾¿È¤¬¿¤Ó¾å¤¬¤é¤º¤Ë¥À¥¦¥ó¥Ö¥íー¤Îµ°Æ»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£Åì¾ë¥³ー¥Á¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡áÅì¾ëÍ¯Âç
¡ü¤È¤¦¤¸¤ç¤¦Ž¥¤æ¤¦¤À¤¤¡¿2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£À»³Ø±¡ÃæŽ¥¹âÅù³Ø¹»¤Î¥´¥ë¥ÕÉô¤Ç³èÌö¸å¡¢ºÇ¿·¤Î¥´¥ë¥ÕÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÈôµ÷Î¥¤äÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ËÀ®¸ù¡£23Ç¯¤ËJGRA¡ÊÁ´ÆüËÜ¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ìÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤ÆÆþ²ñ¡£¥É¥é¥³¥óÂç²ñ½Ð¾ì»þ¤Ë¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ7°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¡£
¹½À®¡áÌîÃæ¿¿°ì¡¢ÊÔ½¸Éô
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡á¼è¼ê¹ñºÝ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô