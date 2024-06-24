¥Õ¥¸¿·¿Í¡¦³áÃ«Ä¾»Ë¡õµÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¡Ø¥¤¥Ã¥È!¡Ù¤Ë²ÃÆþ¡ÖÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¡×¡ÖÃúÇ«¤Ë¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿·¿Í¤Î³áÃ«Ä¾»Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈµÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Æ±¶É·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È!¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË15:45¡Á)¤Ë7·î¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¡£
µÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê(º¸)¤È³áÃ«Ä¾»Ë¥¢¥Ê
³áÃ«¥¢¥Ê¤ÈµÜËÜ¥¢¥Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¼«¤é¼èºà¤·¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¤ÈÆü¡¹¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£³áÃ«¥¢¥Ê¤¬Ëè½µ²ÐÍËÆü(½é²ó½Ð±éÆü¡§7·î2Æü)¡¢µÜËÜ¥¢¥Ê¤ÏËè½µÌÚÍËÆü(Æ±¡§7·î4Æü)¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡Öº£¤òÁ´ÎÏÅêµå!¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ë³áÃ«¥¢¥Ê¤Î¼«¤é¤ÎÂ¤Ç¾ðÊó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ä¡¢¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤ëµÜËÜ¥¢¥Ê¤Î¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¼èºà¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£³áÃ«Ä¾»Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö£··î¤«¤é¡Ø¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤ÎÅÁ¤¨¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤ÁÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Å·µ¤¤Î¡ÈÆ¦ÃÎ¼±¡É¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÃÃ¤¨¤¿¼«Ëý¤ÎÂÎÎÏ¤Ç¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¼èºà¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¢£µÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö£··î¤«¤é¡Ø¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¶¦´¶¤äÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¤ªÅ·µ¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬À¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎÁÍý¡õ¥°¥ë¥á¾ðÊó¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡ÈÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¢£ÅÏî´µ®¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Ö¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï£²¿Í¤È¤âÀª¤¤¤È¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¸¦½¤¤Ë¤âÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¤¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¸½¾ì¼èºà¤äÃæ·Ñ¡¢¤Þ¤¿Å·µ¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤È¿·¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨»Å»ö¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡££±Æü¤âÁá¤¯°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¬µõ¤ËµÛ¼ý¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
³áÃ«Ä¾»Ë¥¢¥Ê¤Î¼ñÌ£¤ÏÈþÍÆ¡¢Àê¤¤(¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹)¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¡¢ÆÃµ»¤ÏÇ½³Ú(Ç½³Ú»Õ¤ÎÁÄÉã¤Î±Æ¶Á)¡¢¿²µ¯¤5ÉÃ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤³¤È¡£µÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¤Î¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡¢¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò¤«¤±¤ë¡¢ÆÃµ»¤Ï¥Ê¥ó¥×¥ì(¿ô»ú¥Ñ¥º¥ë)¡¢¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Ê¤·¤Çµ¯¤¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
µÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê(º¸)¤È³áÃ«Ä¾»Ë¥¢¥Ê
³áÃ«¥¢¥Ê¤ÈµÜËÜ¥¢¥Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¼«¤é¼èºà¤·¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¡¢¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¤ÈÆü¡¹¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£³áÃ«¥¢¥Ê¤¬Ëè½µ²ÐÍËÆü(½é²ó½Ð±éÆü¡§7·î2Æü)¡¢µÜËÜ¥¢¥Ê¤ÏËè½µÌÚÍËÆü(Æ±¡§7·î4Æü)¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£³áÃ«Ä¾»Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö£··î¤«¤é¡Ø¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¿·¿Í¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¤ÎÅÁ¤¨¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤ÁÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Å·µ¤¤Î¡ÈÆ¦ÃÎ¼±¡É¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÃÃ¤¨¤¿¼«Ëý¤ÎÂÎÎÏ¤Ç¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¼èºà¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¢£µÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö£··î¤«¤é¡Ø¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¶¦´¶¤äÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¤ªÅ·µ¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬À¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎÁÍý¡õ¥°¥ë¥á¾ðÊó¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡ÈÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡û¢£ÅÏî´µ®¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Ö¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï£²¿Í¤È¤âÀª¤¤¤È¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¸¦½¤¤Ë¤âÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¤¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¸½¾ì¼èºà¤äÃæ·Ñ¡¢¤Þ¤¿Å·µ¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤È¿·¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨»Å»ö¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡££±Æü¤âÁá¤¯°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¬µõ¤ËµÛ¼ý¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
³áÃ«Ä¾»Ë¥¢¥Ê¤Î¼ñÌ£¤ÏÈþÍÆ¡¢Àê¤¤(¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È½ä¤ê¤â¹¥¤¤Ç¤¹)¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¡¢ÆÃµ»¤ÏÇ½³Ú(Ç½³Ú»Õ¤ÎÁÄÉã¤Î±Æ¶Á)¡¢¿²µ¯¤5ÉÃ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤³¤È¡£µÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¤Î¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡¢¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò¤«¤±¤ë¡¢ÆÃµ»¤Ï¥Ê¥ó¥×¥ì(¿ô»ú¥Ñ¥º¥ë)¡¢¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤Ê¤·¤Çµ¯¤¤ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó