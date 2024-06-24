¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ËãÀ¸»á¤È¤Î²ñ¿©¤¬¼Â¸½¤·¤¿´ßÅÄ¼óÁê¤¬¥Ï¥Þ¤ëÂÞ¾®Ï©
2»þ´ÖÈ¾¤Û¤É²ñ¿©
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤Ï³°Í·¤«¤éµ¢¹ñÄ¾¸å¤Î18ÆüÌë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤ÈÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç²ñ¿©¤·¤¿¡£³°Í·Á°¤«¤é¡¢ËãÀ¸»á¤Ï´ßÅÄ¼óÁê¤Î²¼¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ½ÃÇ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î²ñ¿©¤Ï´Ø·¸½¤Éü¤Î¤¿¤á¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËãÀ¸»á¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó3¤ÄÀ±ò¿Å¹¤Ç¤Î¡È¥Ç¡¼¥È¡É
¡Ö2¿Í¤ÏThe Okura TokyoÆâ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡¦»³Î¤¤Ç2»þ´ÖÈ¾¤Û¤É²ñ¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ï¼óÁê¤Î¡È»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¡É¤ËÂç¤¤ÊÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê¤¬ÆÍÁ³¸À¤¤½Ð¤·¤¿ÇÉÈ¶¤Î²ò¾Ã¤äÀ¯ÎÑ¿³¤Ø¤Î¼«¤é¤Î½ÐÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»ö¸åÊó¹ð¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼óÁê¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤â¤Î¤Î·Á¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¡¢ËãÀ¸»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤Î»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Î²þÀµ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø³«´ð½à³Û¡Ö5Ëü±ßÄ¶¡×¤ò´ßÅÄ¼óÁê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤òËãÀ¸»á¤Ï´Ç²á¤·¤¬¤¿¤¤¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½
¡ÖËãÀ¸»á¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¸øÌÀÅÞ´´Éô¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¡È¤¬¤ó¡É¤È¹Ö±é¤Ç¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥Á¸øÌÀ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¼óÁê¤Î¸øÌÀ¤Ø¤Î»¤¤ê´ó¤ê¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ËãÀ¸»á¤Î¹Í¤¨¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¼óÁê¤Ï³°Í·Á°¤«¤éÌÌ²ñ¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËãÀ¸»á¤Ë¤ÏÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢18ÆüÌë¤Î¾ì¤Ï¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤·¤¿Ç°´ê¤Î²ñ¿©¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö²ñ¿©»þ´Ö¤Ï2»þ´ÖÈ¾¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤â´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼óÁêÂ¦¤ÏÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¼þÊÕ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼óÁê¤ÈËãÀ¸»á¤È¤Î¹Â¤Ï¿¼¤¯¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ËãÀ¸»á¤ò½è¶ø¤¹¤ëÍýÍ³
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼óÁê¤È¤·¤Æ¤ÏËãÀ¸»á¤È²ñ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤âÍ°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËãÀ¸»á¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼óÁê¤òÎ©¤Æ¤Æ¶¦¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¬¡¢¼óÁê¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¿©¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉÔËþ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢¼óÁê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀâÌÀ¡¦¼Õºá¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Î»×¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤ËÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤ÎÉÔËþ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼óÁê»þÂå¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò²¼Ìî¤ËÆ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÉûÁíºÛ¤È¤·¤Æ½è¶ø¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Î¾ï¼±¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ÔÌ±´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤Ê¤é¤Ð¡¢ËãÀ¸»á¤ò¡È¤¦¤ë¤µ¤¤Ä¹Ï·¡É¤È¤·¤Æ¤ªÌò¸æÌÈ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÎºÆÁª¤òÈá´ê¤È¤¹¤ë¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿ÇÉÈ¶¤òÍ£°ì¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸»á¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï¼«ÌÇ¤Ø¤ÎÆ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Î¤«¤Ë¹ñÌ±¤Ë¤Ï¶¦´¶¤µ¤ì¤Ê¤¤¹½¿Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¤¤¤Þ¤É¤¡¢»Å»ö¤ÎÏÃ¤òÄ¶°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Î¹âµéÎÁÍýÅ¹¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¶¦´¶¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô