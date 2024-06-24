¡Ö¥Á¥Ã¡¢¤¦¤Ã¤»¡Á¤Ê¡ª¡×¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÔ¢ÊìÏÂ¹¨¤Î¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤êË½¸À»°Ëæ¡¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿¡Ö¤¢¤ÎÂçÌäÂêÈ¯¸À¡×
¡¡¤½¤ÎÂçÌäÂêÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊSAJ¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ø¤ÎËÜ¿Í»²²Ã¼Âà¤ò¼¨º¶¡£Êì¹»¤ÎÅì³¤Âç³Ø´ÆÆÄ¤¬µÞî±¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ø¼Õºá¤Ë½Ð¸þ¤¯ÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÆüËÜÂåÉ½¡¢Ô¢ÊìÏÂ¹¨¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥È¤Îµ¯¤³¤ê¤Ï2010Ç¯£²·î£¹Æü¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤È½ÐÈ¯¤¹¤ë¤¿¤áÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸½¤ì¤¿Ô¢Êì¤Ï¡¢¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÉ¡¥Ô¥¢¥¹¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¸ø¼°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÃåÍÑ¤¹¤ë¤â¡¢¹ø¤Ð¤¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò½Ð¤·¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¥æ¥ë¥æ¥ë¡£
¡Ö·ë²Ì¤è¤ê¤âÆâÍÆ¡£¡Ê³ê¤ê¤ò¸«¤Æ¡Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ºÇ¶á¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¤¹¤²¤§¥À¥»¤¨¤«¤é¡×
¡¡¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢µ¡¾å¤Î¿Í¤Ë¡£¤³¤Î±ÇÁü¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤ÈSAJ¤Ë¤ÏÌÔÎõ¤Ê¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ô¢Êì¤Ï¡¢£´ºÐ¤ÇÉã¿Æ¤Î¼êÀ½¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢¾®³Ø¹»ºß¹»Ãæ¤Î11ºÐ¤Î»þ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥×¥í»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£12ºÐ¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ä¶°ïºà¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥¹¥Î¥Ü»°Âç¹ñºÝÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖFIS¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¡¥µ¡¼¥¹¥Õ¥§¡¼¡×¤Ç¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³¦¤ËÔ¢Êì¤¢¤ê¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÌ¾À¼¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢
¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤¾¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â·É¸ì¤Ï»È¤ï¤º¡¢¥¿¥á¸ý¡£¥È¥ê¥Î¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ®ÅÄÆ¸Ì´¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬£³ºÐÇ¯¾å¤Ë¤â¤«¤«¤é¤º¡Ø¤ª¤á¤§¡¢¤¦¤¼¡¼¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Ë½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎËµ¼ãÌµ¿Í¤Ê¸ÀÆ°¤òÃí°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ±¿Æ°Éôµ¼Ô¡Ë
¡¡¶õ¹Á¤Î±ÇÁü¤ÇÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿JOC¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤Î¶¶ËÜÀ»»ÒÃÄÄ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÆÆÄ¤Û¤«´Ø·¸¼Ô¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤òÂ¥¤·¡¢Ô¢Êì¤Î¡ÖÁª¼êÂ¼ÆþÂ¼¼°¡×·çÀÊ¤ò·èÄê¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Íâ£²·î10Æü¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¿Ø¤Ë¤è¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÔ¢Êì¤Ï°¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î°ìÉô¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¡ÊÉþÁõ¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢¸ªÉª¤òÆÍ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÀåÂÇ¤Á¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¥Á¥Ã¡¢¤¦¤Ã¤»¡Á¤Ê¡ª¡×
¡¡¹²¤Æ¤¿´ÆÆÄ¤¬È¿¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡×¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¤ª¤Á¤ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä»ÏËö¡£°Æ¤ÎÄê¡¢²ñ¸«½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏJOC¤Ë500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹³µÄ¤¬ÆÏ¤¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶¶ËÜÃÄÄ¹¤Î¡Ö¶¥µ»¤ò¤·¤Ê¤¤¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏµÕ¤ËÌµÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢³«²ñ¼°¤³¤½·çÀÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¥µ»¤Ë¤Ï»²²Ã¡£²Ì´º¤Ë¥Ñ¥¤¥×¤ò¹¶¤áÂ³¤±¤¿Ô¢Êì¤Ï£¸°Ì¤Ç¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡ÖÁûÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Á±¤·°¤·¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿¡Ö¹ø¥Ñ¥óË½¸ÀÃË¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»³ÀîÆØ»Ê¡Ë