¡ÚÃæÆü¡Û500»î¹çÅÐÈÄÃ£À®¡ª Í°°æ½¨¾Ï¤¬ÌÀ¤«¤¹Îµ¥Ê¥¤¥ó¤ÎÁÇ´é¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¤ÏÎäÌÍ¤ò£±ËÜ¤º¤Ä¿©¤Ù¤ë¡×
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î±þ±çÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤Î·§ºêÀ²¹á¤¬ÃæÆü¡¦Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤òÄ¾·â¡££²£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ÎÌ£¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¡¢£³²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤Ç¤Ï£µ£°£°»î¹çÅÐÈÄ¤ä¡¢¼«¿È¤Îº£µ¨¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ëÍ°°æ¤¬¡¢ÃæÆü¥Ê¥¤¥ó¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæÆü¡¦Í°°æ½¨¾Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê£±¡Ë¡Û
¡¡·§ºê¡¡£±£´Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç£µ£°£°»î¹çÅÐÈÄ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå»Ë¾å£±£°£¹¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¤¬¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Í°°æ¡¡£µ£°£°»î¹ç¤òÅê¤²¤¿¤«¤é¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»î¹ç¿ô¤ÏÀµÄ¾¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ì¤Ð»î¹ç¿ô¤Ï´Ø·¸¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤Ë°Õ¼±¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤µÏ¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í°°æÅê¼ê¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÈë·í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Í°°æ¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Îý½¬ÊýË¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Áö¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡º£µ¨¤Î¤´¼«¿È¤ÎÅêµå¡Ê£±£±»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£²¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£·¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Í°°æ¡¡¿ô»ú¤ÏµîÇ¯¤è¤ê¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¤²¤Æ¤ë´¶¤¸¤È¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤¯¤ÆµîÇ¯¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÂ¿Ê¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌøÅê¼ê¡¢¾®³Þ¸¶Åê¼ê¡¢¹â¶¶Åê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¡¢Í°°æÅê¼ê¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡Í°°æ¡¡¤¤¤ä¡¢Êé¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ°°æ¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¤½¤¦¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡·§ºê¡¡¾®³Þ¸¶Åê¼ê¤Ï¡ÖÍ°°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍ°°æ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í°°æ¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤â°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡£Ç¯Îð¤â¤À¤¤¤Ö¾å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹¤¯Àõ¤¯¤Ç¤¹¤Í¡£¹¤¯Àõ¤¯¤Ç¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡Í°°æÅê¼ê¤ÏÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯¸«¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í°°æ¡¡»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¶á¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡Í°°æ¡¡¤¦¡¼¤ó¡Ä¡£Ã¯¾ðÊó¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡·§ºê¡¡¤¨¤¨¤Ã¡ª¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅÄæÆÁª¼ê¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Í°°æ¡¡æÆ¤È¤«¾®³Þ¸¶¤È¤«Ãç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¿·Ê¹¤Ë½ñ¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬Â¿Ê¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»³Àõ¤ÏºÇ¶á¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¥Ñ¡¼¥Þ¤ÏÁá¤¤¡£
¡¡·§ºê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾åÎÓÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤¢¤²¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í°°æ¡¡¤â¤È¤â¤È½©»³¡Ê¹Åç¡Ë¤È¾åÎÓ¤äÈÄ»³¤¬¼«¼ç¥È¥ì¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ê½©»³¤«¤é¡Ë¡Ö¾åÎÓ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÐÀï¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç£±²ó¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç£±ÅÙ¤â¤´ÈÓ¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ê¤éÉáÄÌ¤Ï¡ÖÍ°°æ¤µ¤ó¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥ï¥¯¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¡Ö£²²óÌÜ¤Þ¤·¤Æ¡×¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄËèÆü¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¤½¤¦¤·¤Æ´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Í°°æ¡¡¡Ö¼¡¤¤¤ÄÈÓ¹Ô¤¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡ÖËÍ¤ÏÍ¶¤ï¤ìÂÔ¤Á¤Ç¤¹¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡£ÉáÄÌ¤ÏµÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤Ã¤Á¤¬Í¶¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡£¤Ê¤ó¤«¤Õ¤¶¤±¤¿¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡·§ºê¡¡Â¼¾¾Áª¼ê¤È¤ÏºÇ¶á¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Í°°æ¡¡µîÇ¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¼¾¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤â¤È¤â¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¤â¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉºÇ½é¡¢¥À¥µ¤¤¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼«Ê¬¤¬¤Ä¤±¤Æ¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤¹¤´¤¯Ä´»ÒÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡¡·§ºê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤´ÈÓ¤È¤¤¤¨¤ÐºÙÀîÁª¼ê¤È¤è¤¯¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡Í°°æ¡¡º£Ç¯¤â·ë¹½¡Ê¿©»ö¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¿©»ö¤ÎÎÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙÀî¡õ¾®³Þ¸¶¥Ú¥¢¤È¤è¤¯¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¾®³Þ¸¶¤¬Æù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¹Ô¤¯²ó¿ô¤Ï¡Ë¸º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê£²¿Í¤È¹Ô¤¯»þ¤Ë¤Ï¡Ë¤Ê¤¼¤«¥Ö¥é¥¤¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¡ÖËÍ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¢¥À¥á¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¼«Ê¢¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£¡ÖÌµÍý¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¸¼´Ø¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Á´Á³¿©¤Ù¤º¤Ë¡¢¤ª¶â¤âÊ§¤ï¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¥Ö¥é¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ï¾®¿©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤ÊÊý¤Ê¤Î¤Ë¡£
¡¡Í°°æ¡¡¤½¤¦¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ê¤Î¤ËÁ´Á³¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£Â¿Ê¬°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥¿¥³£¸ÀÚ¤ì¤È¤«¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎäÌÍ¤â£±ËÜ¤º¤Ä¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¿¥³£¸ÀÚ¤ì¤ÇËþÊ¢¡×¡ÖÎäÌÍ¤Ï£±ËÜ¤º¤Ä¿©¤Ù¤ë¡×¡£¤³¤ì¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£