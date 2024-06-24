ÆÃµÞ¤ä¤¯¤â¡¢ÎòÂå¼ÖÎ¾¤Î¼Ì¿¿½¸¡¡Äê´ü±¿¹Ô½ª¤¨¤¿¡Ö381·Ï¡×¤â
¡¡»³±¢ÃÏÊý¤È²¬»³¸©¤ò·ë¤ÖÆÃµÞ¡Ö¤ä¤¯¤â¡×¤ÎÎòÂå¼ÖÎ¾¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿½¸¤òÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Î¡Öº£°æ°õºþ¡×¤¬5·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡£º£·î15Æü¤ËÄê´ü±¿¹Ô¤ò½ª¤¨¤¿µì·¿¼ÖÎ¾¡Ö381·Ï¡×¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥É¾¤À¡£
¡¡Å´Æ»¼Ì¿¿¤Î°¦¹¥²È¤é8¿Í¤¬»£±Æ¤·¤¿101Ëç¤ò¼ýÏ¿¡£½éÂå¤Î¡Ö¥¥Ï181·Ï¡×¤«¤é¡¢º£Ç¯4·î¤Ë±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿··¿¡Ö273·Ï¡×¤Þ¤Ç¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÃÏÊýºÇ¹âÊö¤ÎÄ»¼è¸©¡¦Âç»³¤ä¡¢Ä»¼è¤ÈÅçº¬Î¾¸©¶¤Î¸Ð¡ÖÃæ³¤¡×¤Ê¤É±èÀþ¤Î¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Í¥²í¤ËÁö¤ë»Ñ¤âÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äê²Á2750±ß¡£Ä»¼è¡¢Åçº¬Î¾¸©¤Ê¤É¤Î½ñÅ¹¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£