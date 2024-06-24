¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ç¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¡½Ãæ¹ñ
¿·áÅÀ¸»º·úÀßÊ¼ÃÄÂè»Í»Õ²Ä¹îÃ£ÙÇ»Ô½áÂÙÇÀ¶È²Êµ»³«È¯¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²¹¼¼¤ËÆþ¤ë¤È¡¢À¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢´Ý¤¯¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï¡¢ÀÖ¤¯¿§±ð¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÎÅòÌö¼¹¹Ô¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»Íµ¨¤òÄÌ¤¸½Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¥é¥¹¤Î¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Ï»ê¤ë½ê¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥È¥Þ¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿å¹ÌºÏÇÝ¤Ç¡¢²¹¼¼¤Ë¤Ï³Æ¼ï¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½À¸»ºµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯ÃëÌë¤Î²¹ÅÙº¹¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¿·áÅÃÏ¶è¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡£¿§¤¬ÀÖ¤¯¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¿©´¶¤¬¤¤¤¤¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑÌó16¡¥7¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢ÄÌÇ¯¤ÎÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¥Ñ¡¼¥¯¤ÏËÌµþÃ«Éá¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ÀèÃ¼¤Î¥¢¥°¥ê¥Æ¥Ã¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Åò»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÂè3À¤Âå¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥°¥ê¥Æ¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈª¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ä¡£Ç¯´ÖÀ¸»ºÎÌ¤Ï5¡Á6ÇÜÁý²Ã¤·¡¢ÞõÞô¤Î¿å»ÈÍÑÎÌ¤Ï½¾Íè¤Î20Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿Í°÷±ÒÀ¸´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ²á¤·¥Ñ¡¼¥¯¤ËÆþ¤ëºî¶È°÷
¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£½áÂÙ¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¥Ñ¡¼¥¯¤Îµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁÉ¾®Î¶»á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢²¹¼¼¤Î²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¼¾ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢°µÎÏ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤ÎIoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ë´¶ÃÎµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê2000Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ¼Ô¤Ï¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç´Ä¶¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤Î½¤Àµ¤ò¹Ô¤¦¡£²¹¼¼¤ÎÅ·Áë¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢EC¥Õ¥¡¥ó¡¢¹â°µÊ®Ì¸¡¢Î²²«¤¯¤ó±ì´ï¤Ê¤É¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î»ØÎá¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¤Ç±¿Å¾¤·¡¢²¹¼¼¤Î´Ä¶¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç²¹¼¼¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥ó¤ò»ý¤Á¡¢ËèÆüºÇÅ¬¤Ê´ÉÍýÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢²¹¼¼´ÉÍý¼Ô¤ÎÇÀ¶ÈÁàºî¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÁÉ»á¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Ë¡¢²¹¼¼¤ÎÀ¸»º¤Ï¿å¡¦ÈîÎÁ°ìÂÎ²½ÞõÞô¤òºÎÍÑ¤·¡¢Å·¸õ¤È¿¢Êª¤ÎÀ®Ä¹¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤ÀºÌ©ÞõÞô¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈîÎÁ¤È¿å¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÄê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ËÁ÷¤ê¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤±ÉÍÜ±Õ¤ÎÀ®Ê¬¤òÄ´Àá¤·¡¢¥È¥Þ¥È¤¬ºÇÎÉ¤Î´Ä¶¤È±ÉÍÜ¾ò·ï¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎÌ¤È¼Á¤ÎÎ¾Êý¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥È¥Þ¥È¤ò¥±¡¼¥¹¤ËµÍ¤á¤ëºî¶È°÷
ÁÉ»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÇÀ¶ÈÀ¸»º¤ÏÁ´¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÎÇÀ¶È¤è¤êÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤ò40¡ó°Ê¾åÀáÌó¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â¸µ¤ËÅÚ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ÇÈîÎÁ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¤ÏÈó¾ï¤ËÀèÃ¼Åª¤À¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë