¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ù¡×²ñ¼Ò°÷Æ±»Î¤¬Æ±À³Ãæ¡Ä2¿ÍÆ±»þ¤Ë¡ÈÌµ¿¦¡É¤Ë¡ª¡©¢Í¡È·ÐºÑ¾õ¶·¤Î°Û¤Ê¤ë¡É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ö¤ÇÁê¼ê¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤òÃÎ¤ê¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¼ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢ÍµÊ¡¤ÊÈà»á¤È²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤Î¿©»ö¤ä¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò·×²è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê½ÉÇñÀè¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥ó¥Á¡¢Ìë¤ÏÀäÉÊ¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÍµÊ¡¤Ê¿Í¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë½Ë¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÍµÊ¡¤ÊÈà½÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤Î»Ù½Ð¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ÏÇÉ¼ê¤Ç¡¢¹â²Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
ÍµÊ¡¤Ê¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÁ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ±À³Ãæ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÈà¤È¡¢¾¯¤Ê¤¤¼ýÆþ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡Ä¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»ä¤Ï¿ôÆü´Ö²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê·ÀÌó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èµ¢Âð¤·¤¿Èà¤¬¡Ø¥¯¥Ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤ëÈ¯¸À¤ò¤¹¤ëÈà¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×(20Âå½÷À)
¼ÂºÝ¤ËËè·î¤Î»Ù½Ð¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òÄó¼¨¤·¤ÆÁê¼ê¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¼ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤
¡Ö20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢ÍµÊ¡¤ÊÈà»á¤È²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤Î¿©»ö¤ä¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò·×²è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¤Ê½ÉÇñÀè¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ë¡¼¥ó¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥é¥ó¥Á¡¢Ìë¤ÏÀäÉÊ¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç½Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¡ÖÍµÊ¡¤ÊÈà½÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤Î»Ù½Ð¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ÏÇÉ¼ê¤Ç¡¢¹â²Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
ÍµÊ¡¤Ê¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÁ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¹ÔÆ°¤ò
¡ÖÆ±À³Ãæ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÈà¤È¡¢¾¯¤Ê¤¤¼ýÆþ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡Ä¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»ä¤Ï¿ôÆü´Ö²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê·ÀÌó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èµ¢Âð¤·¤¿Èà¤¬¡Ø¥¯¥Ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç³Ú´ÑÅª¤¹¤®¤ëÈ¯¸À¤ò¤¹¤ëÈà¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡×(20Âå½÷À)
¼ÂºÝ¤ËËè·î¤Î»Ù½Ð¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤òÄó¼¨¤·¤ÆÁê¼ê¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë