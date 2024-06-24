ÂçÄÍÇ«¡¹¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤Ç¶ìÇº¤Î¥Û¥Æ¥ë»ÙÇÛ¿ÍÌò¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¤È½é¶¦±é¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î¸½¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤ë¤Î¤¬´î¤Ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄÍÇ«¡¹¤¬¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ season24¡Ù¡Ê7·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î½é²ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âô¸ý¤È½é¶¦±é¤ÎÂçÄÍ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÙÇÛ¿Í¡¦Âç·îÍµ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È²ÃÆþ¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡ª¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡ÊÄÌ¾Î¡¦²ÊÁÜ¸¦¡Ë¤ÎË¡°å¸¦µæ°÷¡¦ºç¥Þ¥ê¥³¡ÊÂô¸ý¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¦µæ°÷¤¿¤Á¤¬¡¢Ë¡°å¡¢ÊªÍý¡¢²½³Ø¡¢Ê¸½ñ´ÕÄê¤Ê¤É¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£1999Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢¸½¹ÔÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢º£Ç¯¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ê¡¢Ç¯¡¹¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¿²Ê³ØÁÜºº¤Îµ»½Ñ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½é²ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¥Þ¥ê¥³¤¿¤Á¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ìµº¹ÊÌÂçÎÌ»¦½ý»ö·ï¡£¤¢¤ëÌë¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇµÒ¤ä½¾¶È°÷¡¢·×30¿Í°Ê¾å¤¬ÓÒÅÇ¡¢¶ìÌå¤·¡¢¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ï¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÙÇÛ¿Í¡¦Íµ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÅ·Á³²¹Àô»ÜÀß¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÍµ»Ò¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÎ²²½¿åÁÇ»ö¸Î¤òµ¿¤¦¤â¡¢²¿¼Ô¤«¤¬ÆÇÊª¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤¬¤¯Á³¡£¼«Ê¬¤¬¥·¥Õ¥È¤òÁÈ¤ó¤À¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¡¢Íµ»Ò¤Î¡È²áµî¡É¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º»ö·ï¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¡¢Æ±¶É·Ï¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö -¥ê¥¿¡¼¥ó¥º-¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¤¤¿ÂçÄÍ¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¶ìÇº¤Î»ÙÇÛ¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âô¸ý¤ÈÂçÄÍ¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤âµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÂçÄÍ¤Ï¡ÖÂô¸ý¤µ¤ó¤È20Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ç¡¢²ÊÁÜ¸¦¤Î¸½¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤ë¤Î¤¬´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¡ÈºÂÄ¹¡ÉÂô¸ý¤Î¤â¤È¡¢È´·²¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿½¼¼Â¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ìÇº¤òÊú¤¨¤ëÍµ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¡¢½¾¶È°÷¤ä¤ªµÒÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¦Ì³¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÉ½¸½¡£¡Ö²Ê³ØÁÜºº¤È¡¢¿Í¤Î¿´¤Î´¶¾ð¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ä¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢Æñ¤·¤µ¤Ê¤É¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¥¥ã¥¹¥È²ÃÆþ¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡ª¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡ÊÄÌ¾Î¡¦²ÊÁÜ¸¦¡Ë¤ÎË¡°å¸¦µæ°÷¡¦ºç¥Þ¥ê¥³¡ÊÂô¸ý¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¦µæ°÷¤¿¤Á¤¬¡¢Ë¡°å¡¢ÊªÍý¡¢²½³Ø¡¢Ê¸½ñ´ÕÄê¤Ê¤É¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£1999Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢¸½¹ÔÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢º£Ç¯¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ê¡¢Ç¯¡¹¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¿²Ê³ØÁÜºº¤Îµ»½Ñ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÂçÄÍ¤Ï¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÙÇÛ¿Í¡¦Íµ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÅ·Á³²¹Àô»ÜÀß¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÍµ»Ò¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÎ²²½¿åÁÇ»ö¸Î¤òµ¿¤¦¤â¡¢²¿¼Ô¤«¤¬ÆÇÊª¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤¬¤¯Á³¡£¼«Ê¬¤¬¥·¥Õ¥È¤òÁÈ¤ó¤À¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¡¢Íµ»Ò¤Î¡È²áµî¡É¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º»ö·ï¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¡¢Æ±¶É·Ï¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö -¥ê¥¿¡¼¥ó¥º-¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤Õ¤ê¤Þ¤¤¤¿ÂçÄÍ¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¶ìÇº¤Î»ÙÇÛ¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Âô¸ý¤ÈÂçÄÍ¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤âµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÂçÄÍ¤Ï¡ÖÂô¸ý¤µ¤ó¤È20Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ç¡¢²ÊÁÜ¸¦¤Î¸½¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤±¤ë¤Î¤¬´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¡ÈºÂÄ¹¡ÉÂô¸ý¤Î¤â¤È¡¢È´·²¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿½¼¼Â¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ìÇº¤òÊú¤¨¤ëÍµ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¡¢½¾¶È°÷¤ä¤ªµÒÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¦Ì³¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÉ½¸½¡£¡Ö²Ê³ØÁÜºº¤È¡¢¿Í¤Î¿´¤Î´¶¾ð¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ä¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢Æñ¤·¤µ¤Ê¤É¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£