¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢F1Âêºà¤Î¼ç±é±Ç²è¤¬ÍèÇ¯£¶·î25Æü¤Ë¸ø³«¡¡¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
ÊÆÇÐÍ¥¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ê60¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎF1¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬¡¢ÍèÇ¯6·î25Æü¤ËÀ¤³¦¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢F1¤È¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¡¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥·¥ó¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢F1Áí¹çÍ¥¾¡¤Ë7ÅÙµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë±Ñ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥È¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤ÎF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»£±Æ¤·¡¢Á´10¥Á¡¼¥à¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡¢¥ì¡¼¥¹¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ò´Þ¤àF1¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À²è´üÅª¤ÊºîÉÊ¤À¤ÈÀ¼ÌÀ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯12·î¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Þ¤Ç¡¢»£±Æ¤¬Â³¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë