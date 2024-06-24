¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¥¯¥ê¥ß¥¢¹¶·â¡¢4¿Í»àË´¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶¡Í¿¤·¤¿ATACMS»ÈÍÑ¤«
¥í¥·¥¢¤¬°ìÊýÅª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢125¿Í°Ê¾å¤¬»à½ý¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ï23Æü¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥»¥Ð¥¹¥È¥Ý¥ê¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿Ä¹µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖATACMS¡×¤Ç¥í¥·¥¢Â¦¤Ï4È¯¤ò·Þ·â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¤Î¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ï¡¢¤³¤Î¹¶·â¤Ç2ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬»àË´¤·¡¢120¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬·³¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ï22Æü¤Ë¡¢ËÌÅìÉô¥Ï¥ë¥¥¦½£¤¬¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢4¿Í¤¬»àË´¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÌ±´Ö¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î¹¶·â¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£