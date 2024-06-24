º´Æ£Î®»Ê¡ß¹â¶¶¹îÅµ¡ß²ÖåÁ¤Þ¤ê¶¥±é¤Ç³¥¸¶Ìô»á¤ÎÎò»ËÌ¡²è¡Ø±þÅ·¤ÎÌç¡Ù¤òÉñÂæ²½¡¡12·î¤ËÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾å±é¡Ê¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Ë
ÉñÂæ¡Ø±þÅ·¤ÎÌç¡Ù¤¬12·î¤ËÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Âè°ìÃÆ¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø±þÅ·¤ÎÌç¡Ù¤Ï¡¢2013Ç¯¤è¤ê¡Ø·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Á¡Ù¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Á Kai¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢³¥¸¶Ìô»á¤Ë¤è¤ëÎò»ËÌ¡²è¡£Ê¿°Â»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³ØÌä¤ÎÅ·ºÍ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿û¸¶Æ»¿¿¤È¡¢ÅÔ¤Ç¿ï°ì¤Î¿§ÃË¡¦ºß¸¶¶ÈÊ¿¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢µþ¤ÎÅÔ¤Çµ¯¤³¤ë²ø´ñ»ö·ï¤ò¼¡¡¹¤È²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£2017Ç¯¤Ë³¥¸¶»á¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÇÂè20²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø±þÅ·¤ÎÌç¡Ù¸¶ºî½ñ±Æ ¡ÊC¡Ë³¥¸¶Ìô¡¿¿·Ä¬¼Ò
ÉñÂæ¡Ø±þÅ·¤ÎÌç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åâ¤Ë¤¢¤³¤¬¤ìÍ¥¤ì¤¿Æ¶»¡ÎÏ¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¥¨¥êー¥ÈÊ¸¾ÏÀ¸¡¦¿û¸¶Æ»¿¿¤òº´Æ£Î®»Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤¬¡¢Æ»¿¿¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¸¡Èó°ã»È¤ÎÄ¹¤Ç¡¢µþ¿ï°ì¤Î¿§ÃË¤È±½¤µ¤ì¤ë²Î¿Í¡¦ºß¸¶¶ÈÊ¿Ìò¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åâ¤«¤é¤ÎÅÏÍè¿Í¤Ç¡¢ÅÔ¤ÎÍ·µ»¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ë½÷¼ç¿Í¡¦¾¼É±Ìò¤Ç²ÖåÁ¤Þ¤ê¤¬½Ð±é¡£KAKUTA ¼çºË¤Ç¡Ø´Å¤¤µÖ¡Ù¡Ø¤Ò¤È¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·¬¸¶Íµ»Ò»á¤¬µÓËÜ¡¢²ÎÉñ´ì¡Ø¶ËÉÕ°õÅÙÅÁ ¥Þ¥Ïー¥Ðー¥é¥¿Àïµ¡Ù¤ä·àÃÄ»Íµ¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¤ÎÀÄÌÚ¹ë»á¤¬±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸ø±é¤ÎÂê»ú¤Ï¡¢½ñÆ»²È¡¦ÉðÅÄÁÐ±À»á¤¬¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¼Ô¤Î³¥¸¶Ìô»á¡¢º´Æ£Î®»Ê¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢²ÖåÁ¤Þ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
³¥¸¶ Ìô¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë
²Î·à¤ËÂ³¤¤Þ¤µ¤«¤ÎÆóÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ²½¡¢¤Þ¤ÀñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï?¤Èµ¿¤¤È¾Ê¬¤Ç¤¹¤¬ÌÀ¼£ºÂ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Êµþ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Ë¿§¡¹¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¢! ¤½¤ì¤è¤½¤ì! ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¸¶ºî¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¤Ëµâ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ³§ÍÍ¤Î¥×¥í¤Î¤ª»Å»ö¤Ö¤ê¤È²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾³§ÍÍ¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
º´Æ£Î®»Ê¡Ê¿û¸¶Æ»¿¿ Ìò¡Ë
º£²ó¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿û¸¶Æ»¿¿¤Ï¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖÀÅ¡×¤Î¿Í´Ö¡£
Èà¤¬Ê¿°Â¤ÎÀ¤¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¤Î¸ø±é¤â¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢
·à¾ì¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉñÂæ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¹îÅµ¡Êºß¸¶¶ÈÊ¿ Ìò¡Ë
2024Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÊ¿°Â»þÂå¡£¤³¤ÎÊ¿°Â»þÂå¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö±þÅ·¤ÎÌç¡×¡£
°ú¤¤³¤â¤ê³ØÀ¸¤Î¿û¸¶Æ»¿¿¤È¶¦¤Ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤æ¤¯¾¯¾¡Öºß¸¶¶ÈÊ¿¡×¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¤ë¤Î¤«È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤«ÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¡¢½÷À¤Ë¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¸ø¶ªÍÍ¡£
ÌÀ¼£ºÂ¸ø±é¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§ÍÍ¤¬²¿ÅÙ¤â´Ñ·à¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤«¤Ä¿¼¤¤ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡£
¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Ê¿°Â¤Î»þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦Á´ÎÏ¤ÇÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤ì¼Ô¤ÎÆ»¿¿¤È¤ÎÎò»ËÊª¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£ËÍ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÖåÁ¤Þ¤ê¡Ê¾¼É± Ìò¡Ë
Æ»¿¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡¦¾¼É±¡£
Í·µ»¾ì¤òÂ«¤Í¤ë¼ç¿Í¤Ç¡¢Åâ¤«¤éÍè¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â»ý¤Ä½÷À¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª·Î¸Å¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ë¿®Ç°¤ä³ëÆ£¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó·à¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£