¡Ú¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò¡Û¶ä¥á¥À¥ë¡¡À¤³¦Âç²ñ10Ç¯¤Ö¤ê¥á¥À¥ë¡¡À¤³¦1°Ì¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤é1¥»¥Ã¥ÈÃ¥¤Ã¤¿
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½÷»Ò·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂè4Æü¡¡ÆüËÜ1¡½3¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê2024Ç¯6·î23Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£78Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï2¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢°æ¾å°¦Î¤º»¡Ê29¡áÉ±Ï©¡Ë¤é¤Î³èÌö¤ÇÂè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢77Ç¯WÇÕ°ÊÍè¤ÎÀ¤³¦Âç²ñÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â14Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹â¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£46Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Î·è¾¡¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¤Î¥¨¥´¥Ì¤ÏÃË»ÒÊÂ¤ß¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ3¥á¡¼¥È¥ë44¤ò¸Ø¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡£³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ë¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢Âè1¥»¥Ã¥È¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¼º¤Ã¤¿¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×Ç´¤Ã¤¿¡£ºÝ¤É¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¡¢¸Å²ì¡¢ÀÐÀî¤¬·è¤á¤ÆÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×¤ËÁê¼ê¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë»ß¤á¤é¤ì¡¢Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ç°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Ï²áµî37¾¡51ÇÔ¡£22Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢23Ç¯¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤È2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬º£Âç²ñ¤Ï¥È¥ë¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¿¿Æé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ò¥³¡¼¥È¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð47Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¡£Äü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï°æ¾å¤¬Ê³Æ®¤·¤¿¡£ÃæÈ×Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¶¯ÂÇ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Ï¢Â³¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤â·è¤á¤¿¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È8ÆÀÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡22Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò3¡½2¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¡£22Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¤«¤é3ÀïÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÉé¤±¤·¤Æ¤¤¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÂÐÀï¤¹¤ëÆñÅ¨¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¸Å²ì¤Ï¡ÖÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¿¿Æé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·è¾¡¤ÏÂç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¡¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤âÀè¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸Å²ì¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£¥¨¥´¥Ì¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¯ÂÇ¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌ´¤ÏÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À·Ð¸³¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤âÉ¬¤º¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£