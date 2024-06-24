ÃÝÃæÄ¾¿Í¡ÖÊ¸²½º×¡×¸ÄÅ¸¡¡24ÆüÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç³«Ëë¡¡³¨¡¢¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¡ÖÂ¿ËàÈþ»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ê68¡Ë¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«º£Æü¤Ï¤À¤á¤ß¤¿¤¤¡×¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¹«Ë¼¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£³¨¡¢¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤È»°ÅáÎ®¤ÇÅ¸³«¡£23Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Ê¤É¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÝÃæ²èÇì¤Ï¡Ö½ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Â¨¶½²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£7·î6Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Â¿ËàÈþÂçÂ´¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëºÍ¿Í¡£³¨²èÅ¸¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢iPhone¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤Ï5Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£±ÇÁü¤â²Ã¤¨¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¸ÄÅ¸¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£3Ç¯Á°¡¢Æ±¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÈþ½Ñ²È¡¢ºØÆ£´äÃË¤µ¤ó¤Î¸ÄÅ¸¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¡Ö3Ç¯Àè¤Ç¤¹¤«¤é½½Ê¬ÉÁ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤éº£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2·î¤¯¤é¤¤¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¡¢200¡Á300Ëç¤ÏÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1Ëç30Ê¬¤«¤é40Ê¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÉÁ¤¯¡£Â¨¶½·à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤â¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Â¨¶½²è¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥ó¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¡¢°¦Ç¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÁÛÁü¾å¤Î¿ÍÊª¡£°ì¸À¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Ì¡²è¥Á¥Ã¥¯¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¡Ö¤Õ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë³¨¤âÃÖ¤¡¢µÒ¤ÎÂÀ×¤¬¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ´°À®¤¹¤ë¡ÈÍ·¤Ó¿´¡É¤¢¤Õ¤ì¤¿°Û¿§ºî¤â¤¢¤ë¡£Àß±Äºî¶È¤Ï22¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¿ËàÈþ»þÂå¤ÎÊ¸²½º×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ï14Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö·³»Õ´±Ê¼±Ò¡×½Ð±éÃæ¤Ë¼«»£¤ê¤·¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¤ä¡¢19Ç¯¤ÎNODA¡¦MAP¸ø±é¡ÖQ¡×¤Î·Î¸ÅÃæ¤Ë»£¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËiPhone¤Ç»£¤ê¤À¤á¤¿±ÇÁü¤ò¡¢¼«¤é¤Î¸ýÅ«¤ä²Î¤ÇºÌ¤êÊÔ½¸¤·¤¿4Ê¬¤ÎºîÉÊ¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³¨¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Çä¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³¨¤¬²ñ¾ì¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤µ¤ó¤Î´é¤À¡£09Ç¯¤Ë58ºÐ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿Í§¡£15Ç¯¤Ë³ùÁÒ¤ÎÄá²¬È¬È¨µÜ¤ËÊôÇ¼¤·¤¿°ìËç¤Ç¡Ö¡Ê¸ÄÅ¸¤ò¡Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸ÄÅ¸¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«º£Æü¤â¥À¥á¤ß¤¿¤¤¡×¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¡Êº´Æ£¡¡²í¾¼¡Ë
¢ã¡ÖÀµ»°³Ñ´Ø·¸¡×¤Î·Î¸Å¿¿¤ÃºÇÃæ¡¡´é¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ïµ¡²ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¢ä¡¡ÃÝÃæ¤Ï¸½ºß¡¢7·î11Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«Ëë¤¹¤ëNODA¡¦MAPÂè27²ó¸ø±é¡ÖÀµ»°³Ñ´Ø·¸¡×¤Î·Î¸Å¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¾¾ËÜ½á¡Ê40¡Ë¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê37¡Ë¤È¶¦±é¤¹¤ëÏÃÂêºî¤À¡£¡Ö¸ÄÅ¸¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±´é¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É·Î¸Å¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£7·î26Æü¤Ë¤ÏË¿Ã½¨µÈÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¤â¤·¤âÆÁÀî²È¹¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¡Ê´ÆÆÄÉðÆâ±Ñ¼ù¡Ë¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£