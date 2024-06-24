¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÍË¾³ôÆâÌî¼ê¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ½é°ÂÂÇ¥Þ¡¼¥¯
¢¡ ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÍË¾³ôÆâÌî¼ê¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡¢MLBµ¡¹½¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ª¥ì¥ë¥Ó¥¹¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ80»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏµåÃÄÆâ2°ÌÍË¾³ô¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¡£º£µ¨¤Ï3A¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤Ç63»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.260¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.866¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±21Æü¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ç½é½Ð¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÊì¹ñ¡¦¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î°å»Õ¤«¤é½èÊý¤µ¤ì¤¿ÌôÊª¤òÉþÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÁ°¤Î¸¡ºº¤ÇÍÛÀÈ¿±þ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¸¡ºº·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ¤ØÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¡¢MLBµ¡¹½¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ª¥ì¥ë¥Ó¥¹¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ80»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏµåÃÄÆâ2°ÌÍË¾³ô¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¡£º£µ¨¤Ï3A¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤Ç63»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.260¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.866¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ÃÏ»þ´Ö18Æü¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±21Æü¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤Ç½é½Ð¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÊì¹ñ¡¦¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î°å»Õ¤«¤é½èÊý¤µ¤ì¤¿ÌôÊª¤òÉþÍÑ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÁ°¤Î¸¡ºº¤ÇÍÛÀÈ¿±þ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¸¡ºº·ë²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢µåÃÄ¤ØÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£