¡Úºå¿À¡Û¾º³Ê¸åÂÇÎ¨£±³äÂæÄãÌÂ¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡¢ÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È³«ºÅ¤Î£²£µÆüÃæÆüÀï¤Ç¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¡×ÁÄÉãÊì¤ÎÁ°¤Ç³èÌöÀÀ¤¦
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½£Ä£å£Î£Á¡á±«Å·Ãæ»ß¡á¡Ê£²£³Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬ÁÄÉãÊì¹§¹Ô¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤¬±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡££²£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÁÒÉß¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤ËÍè¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èºòµ¨¤ÎÁÒÉß³«ºÅ»î¹ç¤ËÂ³¤¡¢²¬»³ºß½»¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥¹¥«¥Ã¤È¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤Èµå¾ìÌ¾¤ÎÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÈ¯¸À¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï£µ·î£±£µÆü¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¶·î£·Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç£±·³Éüµ¢¡£Æ±Àï¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î£¹»î¹ç¤Ï£³£²ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£µÊ¬£¶ÎÒ¡£¤µ¤é¤Ë£´·î£²£±Æü¡¦ÃæÆüÀï°ÊÍè¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È£¹£¶ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÁÒÉß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£··î£±£±Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤Ï£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î¡È¥¹¥«¥Ã¤È¡É¤¹¤ë³èÌö¤òÁÄÉãÊì¤ØÆÏ¤±¡¢ÉüÄ´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¡£