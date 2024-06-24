¡Úµ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¡¡G3ÃæÌî¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡¡3ÆüÌÜ¡Û10R¤Ï²Å±ÊÂÙÅÍ¡¡Æ±´ü¾åÅÄ¤ÎÈÖ¼ê¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê
¡¡µ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µÇ°G3¡ÖÂè30²óÃæÌî¥«¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½à·è3ÈÖ¤À¡£ÃíÌÜ¤Ï10R¡£4¼Ö¤Ç·ëÂ«¤¹¤ë¶å½£Àª¤¬ËÜÀþ·ÁÀ®¡£ÈÖ¼ê²ó¤ê¤Î²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê26¡á·§ËÜ¡Ë¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú10R¡ÛËÌÄÅÎ±¤Ø¤Î¥º¥Ö¥º¥Ö·èÃå¤À
¡¡¶å½£4¼Ö¤¬¾åÅÄ¡½²Å±Ê¡½ËÌÄÅÎ±¡½±àÅÄ¤Ç·ëÂ«¡£ÀèÆ¬¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¾åÅÄ¤¬ÀÑ¶Ëºö¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢Æ±´ü¤Î²Å±Ê¤¬µ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤Æ¥¿¥Æ¤ËÆ§¤à¡£ËÌÄÅÎ±¤Ø¤Î¥º¥Ö¥º¥Ö·èÃå¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡¡¥¿¥Æ¤Ë¥è¥³¤Ë½ÓÉÒ¤Ê¿¹ÅÄ¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Î®¤ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¶å½£Àª¤Î¤É¤³¤«¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£º®Àï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°¤Éô¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£
¡¡¡ã1¡äËÌÄÅÎ±Íã¡¡¤â¤¦¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡£·§ËÜÀª¤Î¸å¤í¤Ç¶å½£3ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã2¡ä¿·Â¼¾÷¡¡È¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾õÂÖ¤ÏºÇ¶á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Êý¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã3¡ä²Å±ÊÂÙÅÍ¡¡Á°²ó¤«¤é¿·¼Ö¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥·¥å¡¼¥º¤òÂØ¤¨¤ÆÁ°²ó¤è¤ê¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡£¾åÅÄ·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã4¡ä¾åÅÄ¶ÆÌï¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤«¤é¤Î¿·¼Ö¤Î´¶¿¨¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¶å½£¤ÎÀèÆ¬¤Ç¼«ÎÏ¡£¼«Ê¬¤«¤é¡ÊÁ°¤Ç¤ä¤ë¤È¡ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ã5¡ä¿¹ÅÄÍ¥Ìï¡¡¾åÈ¾¿È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¡¢½éÆü¤è¤ê¤â´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã6¡ä¶áÆ£Î´»Ê¡¡¥ì¡¼¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤Ê¤¯Ê¿¾ï¿´¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Â¼·¯¡£
¡¡¡ã7¡ä°¤ÉôÎÏÌé¡¡Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸åÎØ¤¬³ê¤Ã¤ÆÁ°¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·þ¤ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï½Å¤¤¡£½éÆü¤âÏ¢·¸¤·¤¿¿¹ÅÄ·¯¡£
¡¡¡ã8¡äµ×ÅÄÍµÌé¡¡1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë´¹¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£½ÓÉÒ¤ËÆ°¤±¤¿¡£Ã±µ³¤Ç¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã9¡ä±àÅÄ¾¢¡¡Æü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶å½£4ÈÖ¼ê¡£