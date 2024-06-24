¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¥ì¥Ç¥£¥¹C¡¡ºÇ½ªÆü¡ÛÁ°ÅÄ¼Ó´õ¡¡2ÅÙÌÜ¤ÎV¤Ø¡¢¤Þ¤Ã¤·¤°¤é
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤ÎG3¡Ö2024¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½àÍ¥¤Ï1ÏÈ¥È¥ê¥ª¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Àï1¹æÄú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬Á°ÅÄ¼Ó´õ¡£4ÆüÌÜ¸åÈ¾¤ÎÅ¾Ê¤¤ÇÂ¿¾¯ÂÍî¤Á¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¤«¤éÀè¤Ë²ó¤ì¤ë¤À¤±¤Î²ó¤êÂ¤Ï½½Ê¬¡£22Ç¯5·î¹¾¸ÍÀî°ÊÍè¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎV¤Ø¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡£
¡¡¶¯Å¨¤Ï³ùÁÒ¡£53¹æµ¡¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï·Ú²÷¡£ÃæÃ«¤Ï³ùÁÒ¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£À°È÷¤Çµ¤ÇÛ¾å¸þ¤¤Îº£°æ¤¬¥«¥É¤«¤éÂç¥ï¥¶¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£
¡¡¡ã1¡äÁ°ÅÄ¼Ó´õ¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¸å¤ÎÂ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¿¤Ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·²ó¤êÂ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¡ã2¡ä³ùÁÒÎÃ¡¡5ÆüÌÜ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾¤â½àÍ¥¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äÃæÃ«Êþ»Ò¡¡Í½Áª½øÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö½é¤Ï¿¤Ó·¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤ËÁ´ÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÁ´Éô¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡ã4¡äº£°æÈþ°¡¡¡Á°È¾¤Î¥»¥Ã¥È¸ò´¹¤«¤é¸åÈ¾¤ÎÁ°¤Ë¥Ú¥é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÍè¤¿¤È»×¤¦¡£½àÍ¥¤¬°ìÈÖ´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÉáÄÌ¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¡£
¡¡¡ã5¡ä¸¤Æ¸Àé½©¡¡Èæ³Ó¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê±«¡Ë¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹Â¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã6¡äÁ°¸¶ºÈ¡¡½ÐÂ¤â¿¤Ó¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6¥³¡¼¥¹¤«¤éÅ¸³«¤òÆÍ¤¤¿¤¤¡£