»³ËÜÍý¿Î¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë·è°Õ¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë¤¿¤á¡×
¡¡¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½MF»³ËÜÍý¿Î¤¬¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë2024¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£22Æü¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë2024¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡£ÃíÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆîÊÆÍ½Áª¤ò1°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿U¡Ý23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿U¡Ý23¥Þ¥êÂåÉ½¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤ò3°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤¿U¡Ý23¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½Á°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëU¡Ý23¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ñ¥êÀ¤Âå¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¡ÖÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤Î1¥«·î¤Ï¤È¤Æ¤âÇ»¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¶¯ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â°ì¤Ä¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¡¦U¡Ý23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½ÀïÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É½Å°µ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»³ËÜ¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï»î¹ç¤ÎÁ°Æü¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¹·¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤À¤¤¤¿¤¤¼¡¤ÎÆü¤Î¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤È³Ú´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ëÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤éËÍ¤ò¿®Íê¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ä¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ã»´ü·èÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë½Ñ¤â¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËËÍ¤éÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´ÆÆÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤ò²á¿®¤»¤º¤Ë¸¬µõ¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë2024¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿U¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½¡£ÃíÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆîÊÆÍ½Áª¤ò1°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿U¡Ý23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿U¡Ý23¥Þ¥êÂåÉ½¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤ò3°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤¿U¡Ý23¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½Á°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ëU¡Ý23¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ñ¥êÀ¤Âå¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»³ËÜ¤¬¡¢¸ÞÎØ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¡¦U¡Ý23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½ÀïÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É½Å°µ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»³ËÜ¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤ÄÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï»î¹ç¤ÎÁ°Æü¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¹·¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤À¤¤¤¿¤¤¼¡¤ÎÆü¤Î¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤È³Ú´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ëÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ©¤Á¾å¤²Åö½é¤«¤éËÍ¤ò¿®Íê¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿Ä¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ã»´ü·èÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë½Ñ¤â¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËËÍ¤éÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´ÆÆÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤ò²á¿®¤»¤º¤Ë¸¬µõ¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£