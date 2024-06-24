¹â¶¶¹îÅµ¡¡Sexy¶ÈÊ¿¡¡Ê¿°Â´ü¿ï°ì¤Î¿§ÃËÌò¡Ö³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡¡12·îÌÀ¼£ºÂÉñÂæ¡Ö±þÅ·¤ÎÌç¡×½Ð±é·èÄê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê59¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç12·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ö±þÅ·¤ÎÌç¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê¿°Âµþ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë²Î¿Í¡¦ºß¸¶¶ÈÊ¿¤ÏÅÔ¤Ç¿ï°ì¤Î¿§ÃË¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£ËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¥¨¥í¥¨¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿§µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¿û¸¶Æ»¿¿¤È¶ÈÊ¿¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢ÅÔ¤Çµ¯¤¤ë²ø´ñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¡¢17Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºòÇ¯¤Ë¤ÏÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÇÉñÂæ²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¶ÈÊ¿¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿À³Ê¤Î¹¥¿§´Á¡£¡ÖÂª¤¨¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤è¤¦¤«º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÆÃÌ¿·¸Ä¹¡¡ÂþÌî¿Î¡×¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤«¤Þ¤·¤Æ¸ý¤ò³ä¤é¤»¤ëÂþÌî¿Î¤¬Åö¤¿¤êÌò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£µ¼Ô¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê±éµ»¤ÏÂçÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡ªÊÑ¤Ê¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öµ×¡¹¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼Äº¤¤¤¿¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÎÌò¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¤¬¼«Í³¤ÊÎø°¦¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤³¤«¤éÊ¸²½¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿Ê¿°Â»þÂå¡£¹â¶¶¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»þÂå·à¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀÊ¿°Â¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Çº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤¿»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¡×¤È»þÂåÇØ·Ê¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ë¤ÏNHK¤ÎBS»þÂå·à¡ÖÂç²¬±ÛÁ°7¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°Ç¤¤ÎÅì»³µªÇ·»á¡Ê57¡Ë¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Êô¹Ô¡¦Âç²¬ÃéÁê¤ò±é¤¸¤ë¡£°Û¤Ê¤ë»þÂå¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö»þÂå·à¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»þÂå¤¬°ã¤¨¤Ð±éµ»¤âÁ´Á³°ã¤¦¡£Æ¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°áÁõ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤·¡¢Ê¿°Â¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë
¡¡¢ã¿û¸¶Æ»¿¿Ìò¤Ïº´Æ£Î®»Ê¡¡½÷¼ç¿ÍÌò¤Ï²ÖåÁ¤Þ¤ê¢ä¼ç±é¤Î¿û¸¶Æ»¿¿Ìò¤Ïº´Æ£Î®»Ê¡Ê29¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2.5¼¡¸µºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬ÌÀ¼£ºÂ¤ÎÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡ÖÈà¤¬Ê¿°Â¤ÎÀ¤¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£Åâ¤«¤é¤ÎÅÏÍè¿Í¤ÇÅÔ¤ÎÍ·µ»¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ë½÷¼ç¿ÍÌò¤Ï²ÖåÁ¤Þ¤ê¡Ê51¡Ë¡£¡ÖÈà½÷¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ë¿®Ç°¤ä³ëÆ£¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡þ¹â¶¶¡¡¹îÅµ¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤«¤Ä¤Î¤ê¡Ë1964Ç¯¡Ê¾¼39¡Ë12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î59ºÐ¡£93Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ý¥±¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£99Ç¯¤«¤éTBS¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£20Ç¯¤Ë¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¤ÇNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£04Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÀ¾¥Ï¥ó¥Ê¤È·ëº§¤·¤¿¡£·ì±Õ·¿O¡£