Èà¤Î²È¤Ë¡È½é¤á¤Æ¤ªÇñ¤ê¡É¡ÄÍâÄ«ÌÜ³Ð¤á¤¿Èà¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¢Í¡Ö¤¨¡×¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ø»öÁ°½àÈ÷¡Ù
½é¤á¤Æ¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Îø¿Í¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ï¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ï¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¡¢ÆÃ¤ËËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬Â¤Î»Ø¤ÎÌÓ¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¥«¥ß¥½¥ê¤äÌÓÈ´¤¤â·È¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬·ÈÂÓÍÑ¤Î¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¡£
¤¤¤Ä¤â¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½¤¤¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤òåºÎï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»¶¤é¤«¤·¤¿¤ê±ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë°¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¾ï¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¿´³Ý¤±¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÈà»á¤Î²È¤Ç¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÄ«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤ê¡£¤·¤«¤·ÎÙ¤Ë¤Ï¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤¿Èà¤¬¡£»ä¤Î¤¤¤Ó¤¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¿²Áê¤ä¤¤¤Ó¤¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÊÊ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÂÐºö¤Ç¤¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤ËÈà¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Î¥à¥ÀÌÓ¥Á¥§¥Ã¥¯
Îø¿Í¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ï¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ï¥à¥ÀÌÓ¤Î½èÍý¡¢ÆÃ¤ËËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬Â¤Î»Ø¤ÎÌÓ¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¥«¥ß¥½¥ê¤äÌÓÈ´¤¤â·È¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¥È¥¤¥ì¤Î½¤¤ÂÐºö¤â½ÅÍ×
¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬·ÈÂÓÍÑ¤Î¾Ã½¥¹¥×¥ì¡¼¡£
¤ªÉô²°¤Ï¾ï¤ËåºÎï¤Ë
¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉô²°¤òåºÎï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»¶¤é¤«¤·¤¿¤ê±ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë°¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¾ï¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¿´³Ý¤±¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÊÊ¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§
¡Ö½é¤á¤ÆÈà»á¤Î²È¤Ç¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÄ«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤ê¡£¤·¤«¤·ÎÙ¤Ë¤Ï¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤¿Èà¤¬¡£»ä¤Î¤¤¤Ó¤¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¿²Áê¤ä¤¤¤Ó¤¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÁê¼ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÊÊ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÂÐºö¤Ç¤¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤ËÈà¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë