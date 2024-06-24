¥«¥Ö¥¹¡¦À¿Ìé¡¡²÷¾¡¸Æ¤ÖÀèÀ©VÂÇ¡õÅðÎÝ¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹8¡½1¥á¥Ã¥Ä¡Ê2024Ç¯6·î22Æü¡¡¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤¬·è¾¡¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é³°³Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ëº¸Á°ÂÇ¡£ÆóÅð¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ°ìµó5ÆÀÅÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡£4ÈÖ¤é¤·¤¯ÂÇ·â¤ÎÆâÍÆ¤è¤ê¤â¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡8¡½1¤È²÷¾¡¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ÏÁª¼ê¤Î²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎºÅ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á²ñ¸«¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ»¤¯¸À¤¤»Ä¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£