【スイート・ナイトメア】6月24日 発売価格:792円

幻冬舎コミックスは、マンガ「スイート・ナイトメア」を6月24日に発売する。価格は792円。

本作はイイモ氏による魔族BL短編集。魔物たちが人間界に移住し、人間と魔物が共存という道を選んでから数百年後……という設定で、さまざまな魔族の登場する物語が描かれている。

ノルマがこなせないインキュバスと性欲強めな会社の元後輩の関係を描いたcase.1「ミツバチ」のほか、委員長×夢喰いのcase.2「無灯くんのおいしい悪夢」、ダンピール×ゴブリンのcase.3「なりそこないのけものたち」という計3作が収録されている。

なお各書店限定の購入特典が用意されているほか、ホーリンラブブックスでは有償特典のアクリルスタンドが付いた特別セットも販売される。

【「スイート・ナイトメア」あらすじ】

究極の魔族BL短編集!!

ある日、人口が増加しすぎた魔物が人間界に移住し始めた。人間と魔物は共存という道を選び、それから●年後──

・case.1「ミツバチ」

インキュバスの遠縁にあたる嘉島は、製薬会社で人間のエネルギー(精)を集める“ミツバチ”として働いている。ノルマが達成できず風俗街を彷徨っていたところ、元後輩の丸村を見つけ、無理やりホテルに連れ込むけれど……?

・case.2「無灯くんのおいしい悪夢」委員長×夢喰い

・case.3「なりそこないのけものたち」ダンピール×ゴブリン

計3作を収録した豪華な魔族BL短編集!

(C) GENTOSHA COMICS INC. All right reserved.