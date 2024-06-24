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Side A
1.Addicted To You¡ÊRe-Recording¡Ë
2.First Love¡Ê2022 Mix¡Ë
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4.One Last Kiss
Side B
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3.Can You Keep A Secret?¡Ê2024 Mix¡Ë
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Side C
1.Prisoner Of Love¡Ê2024 Mix¡Ë
2.¸÷¡ÊRe-Recording¡Ë
3.Flavor Of Life -Ballad Version-¡Ê2024 Mix¡Ë
4.Goodbye Happiness¡Ê2024 Mix¡Ë
Side D
1.traveling¡ÊRe-Recording¡Ë
2.Beautiful World¡Ê2024 Mix¡Ë
3.Automatic¡Ê2024 Mix¡Ë
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Side E
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Side F
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[DISC1]
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2.First Love¡Ê2022 Mix¡Ë
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4.One Last Kiss
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