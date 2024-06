トークと音楽を一緒に楽しめるプレイリストとして、様々なアーティストの音楽史を深堀りその神髄に迫るSpotifyの『ArtistCHRONICLE』コーナーにて、宇多田ヒカルの特集がスタートする。パーソナリティにジェーン・スー、柴那典を迎え、宇多田ヒカルの25年の活動の軌跡を様々な著名人・関係者からのコメント・メッセージから辿っていくというもので、6月24日にエピソード1が公開された。7月1日、7月8日に新エピソードが公開され全3回の特集となる。

宇多田ヒカル「SCIENCE FICTION」アナログ盤



2024年6月26日(水)発売UPJY-9424/6 \12,100(税込)【生産限定盤】180g重量盤*シングルスリーブジャケット3枚セット仕様スペシャルパッケージ*314mm角16ページオールカラーブックレット商品予約:https://umj.lnk.to/5sxLIA【Disc 1】Side A1.Addicted To You(Re-Recording)2.First Love(2022 Mix)3.花束を君に4.One Last KissSide B1.SAKURAドロップス(2024 Mix)2.あなた3.Can You Keep A Secret?(2024 Mix)4.道【Disc 2】Side C1.Prisoner Of Love(2024 Mix)2.光(Re-Recording)3.Flavor Of Life -Ballad Version-(2024 Mix)4.Goodbye Happiness(2024 Mix)Side D1.traveling(Re-Recording)2.Beautiful World(2024 Mix)3.Automatic(2024 Mix)4.君に夢中5.何色でもない花【Disc 3】Side E1.初恋2.Time3.Letters(2024 Mix)4.BADモード5.COLORS(2024 Mix)Side F1.二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎2.Gold 〜また逢う日まで〜3.Electricity4.Somewhere Near Marseilles −マルセイユ辺り−(Sci-Fi Edit)[Bonus Track]