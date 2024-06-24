[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤ÎÂ»ß¤á·¿¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ò700±ß¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡ª
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤¬Á´¹ñÌ±¤ËÉáµÚ¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¾¦ÉÊ¤¬³Æ¼Ò¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇºà¤â¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ä»æ¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë½ÐÍè¤ëÄ¶¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤«¤éÇö¤¯¤Æ·ÚÎÌ¤Ê¥â¥Î¤Þ¤Ç¤½¤Î¼ïÎà¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£°ì»þ¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥êーÀ½ÉÊ¤À¡£ºòº£¤Ç¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¾ï»þ¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤È¡¢¼«Âð¤ä²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ë¾ïÀß¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤¢¤Þ¤ê»È¤¦µ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤É®¼Ô¤Ï¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÇÄº¤¤¤¿ÀÎ¤ÎJAL¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤È¡¢¥À¥¤¥½ー¤«¤É¤³¤«¤ÇÇã¤Ã¤¿Ä¶¥Áー¥×¤Ê°ìÉÊ¤Î2Âæ¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿Lenovo¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Î°ìÉô¤¬¼è¤ê³°¤»¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤Ê¤ëÊÑÂÖ¥¹¥¿¥ó¥É¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤¬É®¼Ô¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤½¤Î·ë²Ì¤Î¥áー¥ë¤òµÞ¤¤¤ÇÁ÷¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë»þ¤«¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤ò²á¤®¤¿¸¶¹Æ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤Ç½ñ¤«¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ¤¯¤é¤¤¤À¡£ÀÎ100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤Ã¤¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤ÀèÆü¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Þ¥Û¤ÏGalaxy Z Fold 4¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¤²¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÌÌÀÑ¤Ç½Å¤¯ÉáÄÌ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë·Ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏºÇ½é¤«¤éÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£º£·î¤«¤é¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤ÎGalaxy s24 ultra¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÂÐ±þ½ÐÍè¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò¿·¤·¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¼«Âð¤Ç»È¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ò¤¤¤í¤¤¤í²óÍ·¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤â¹ñÆâ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¾¦ÉÊ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎAliExpress¤Èº£²ó¤Ïtemu¤â¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¥ì¥¸¥óÀ½¤ÎÄ¶ÊÑÂÖÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡·§¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª·Ï¤ä±§ÃèÉþ¤òÃå¤¿¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·Ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥Þ¥¤¥Êー¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Ä¹¤¯¶¯¤¤¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¹õ¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤À¡£
¡¡°Õ³°¤È¥¹¥ê¥à¤Ç¡¢¶â¥Ü¥¿¥ó¤Î¹õ¥¹ー¥Ä¤òÃå¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¶â±ï¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¶â¤ÎÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢ÍÕ´¬¤ò²Ã¤¨¤Æº¸Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤¿¾®À¸°Õµ¤¤Ê³Ê¹¥¤À¡£ËÜÂÎ¤ò360ÅÙ²ó¤·¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤ò¸«¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·ä¤¬Ìµ¤¤¡£ÄìÌÌ¤Ï4¤Ä¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥´¥à¤ÇÍÆ°×¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ¿§¤È¶â¿§¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ã¥È¤ÊÃÏÌÌ¤ÎÁ°¤Î¾¯¤·À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿±ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄìÊÕ¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤Îº¸Â¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤¿¤»¤«¤±¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡£Í¾¤êÂç¤¤¯·ä´Ö¤Î¶õ¤¯¤³¤È¤ÎÌµ¤¤¤è¤¦¤Ë·¤Äì¤Î³ÑÅÙ¤â¾å¼ê¤¯Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò½Ä¤ËÃÖ¤¤¤Æ¸«¤¿½ê¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ï´ù¾åÌÌ¤«¤é110ÅÙ¤Î¶Ä³Ñ¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë·¯¤ÎÂ¤ÎÄ¹¤µ¤È¾å¤²¤ë¹â¤µ¡¢¤½¤·¤Æ³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶Ä³Ñ¤Î110ÅÙ¤ÏÀäÂÐ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÍÍ¤Ë¶Ä³Ñ¤ò²¿ÃÊ³¬¤«¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¹çÍýÀ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°¤·¤«¤é¤º¡£
¡¡¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î´ù¤äËÜÃª¤ËÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ë°Ù¤Î´Ë¤¤¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤À¡£¥¤¥áー¥¸Åª¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥àÅª¥¢¥×¥ê¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¤À¤é¤À¤é¤È½ç¼¡É½¼¨¤¹¤ë¤È¤«¡¢²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤ò½Ð¤·¤ÆÃÖ»þ·×Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¯¾ì¹ç¤Ï¥Ýー¥È¥ì¥¤¥È¡Ê½Ä¡ËÃÖ¤¤Ç¤ÏÌµ¤¯¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¡Ê²£¡ËÃÖ¤¤Î°ÌÃÖ¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Ê¤éºòº£¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó½Ä²£Èæ¤¬16¡§9¤ä16¡§10¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤Î´é¤Ï¾ï»þ¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ»ÄÌ¤ÎÁ´¤¯¸ú¤«¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤À¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤ÎÁ´¿È¤¬¸½¤ì¤ë¤È»×¤ï¤º¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤À¡£¡Éµ¡Ç½Ì¿¡É¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿´Ë¤¤¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤ªÃµ¤·¤Î½ô·»¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Á¥ç¥Ã¥È¤Ä¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É»þ¡¹¤Ê¤¼¤«¾¯¤·¼åµ¤¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡£ÀÄ¶õ¤Ë»×¤¤ÀÚ¤êÂ¤ò¾å¤²¤¿»Ñ¤Ë¤Ï²¿¤«¼æ¤«¤ì¤ë¥â¥Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥â¤¤¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¤Ç659±ß¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£temu¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤äÁ÷ÎÁ¤¬Æü¡¹ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¹ØÆþ»þ¤Ë³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£À½ÉÊÌ¾ ¼ÂÇä²Á³Ê È¯Çä¸µ ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É 659±ß¡ÊÆüËÜ¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¡§6·î6ÆüÃíÊ¸»þ¤Î²Á³Ê¡Ë temu