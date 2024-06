【ディズニーキャラクター「くまのプーさん」ぬいぐるみ 新商品】7月20日 発売価格:2,200円~

タカラトミーアーツは、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」のぬいぐるみ各種を7月20日に発売する。

価格は、リニューアルされた「すやすやフレンド ぬいぐるみS」の「くまのプーさんA」とプーさんの友達「ピグレットA」が各2,420円、縦30cmの「ファニーフェイス Disney Mocchi-Mocchi ぬいぐるみクッション くまのプーさんH」が2,970円、ふくらんだほっぺがかわいい「ファニーフェイス ボールチェーンマスコット くまのプーさんL」が2,189円、おもしろいポーズをした「ファニーポーズ ぬいぐるみS くまのプーさんA」が2,640円、「ファニーポーズ ボールチェーンマスコット」の「くまのプーさんA」と「くまのプーさんB」が各2,189円。

すやすやフレンド ぬいぐるみS

価格:各2,420円

【すやすやフレンド ぬいぐるみS くまのプーさんA】

サイズ:210×90×120mm(幅×高さ×奥行)

【すやすやフレンド ぬいぐるみS ピグレットA】

サイズ:190×90×100mm(幅×高さ×奥行)

ファニーフェイス Disney Mocchi-Mocchi ぬいぐるみクッション くまのプーさんH

価格:2,970円

サイズ:250×300×85mm(幅×高さ×奥行)

ファニーフェイス ボールチェーンマスコット くまのプーさんL

価格:2,189円

サイズ:100×125×70mm(幅×高さ×奥行)

ファニーポーズ ぬいぐるみS くまのプーさんA

価格:2,640円

サイズ:140×200×110mm(幅×高さ×奥行)

ファニーポーズ ボールチェーンマスコット

価格:各2,189円

【ファニーポーズ ボールチェーンマスコット くまのプーさんA】

サイズ:110×160×65mm(幅×高さ×奥行)

【ファニーポーズ ボールチェーンマスコット くまのプーさんB】

サイズ:80×120×80mm(幅×高さ×奥行)

(C)Disney.Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.