【コロッケ作るのめんどいけど】著者:スガイラカ講談社

高校生の九助は、実家のコロッケ屋を手伝わされ退屈な日々を過ごしていた。毎日、九助の作った形の悪いコロッケを買いに来る女性の存在が唯一の楽しみ。ある日父が突然倒れ、店を任されることになるが……。

本作「コロッケ作るのめんどいけど」は、「コミックDAYS」にて2022年11月より配信されているスガイラカ氏の短編マンガだ。

お惣菜の代表格であるコロッケ。比較的安価で、手軽に買えるが、実は手作りすると、結構めんどうくさい。様々なコロッケ屋さんが展開されているのは、揚げたての美味しいコロッケを求める人が多いからだろう。

本作では、九助が手伝いで作った、まるで素人の手作りコロッケを買いに来るしぐれの存在にほっこりする。誰かにご飯を作ってもらえる嬉しさも感じられる。九助の不格好なコロッケに救われた、しぐれ。完璧じゃなくても頑張っていれば、良いことあるよね、と思えるような作品となっている。

【あらすじ】

実家のコロッケ屋を手伝わされ、日々退屈な高校生活を過ごす九助。しかし彼のもとに、ある日突然不思議な女性がやってきた。彼女の名前はしぐれ。いつも社員証をぶら下げている彼女が買うのは、九助が作った形の悪いコロッケだけ。どこかしぐれに惹かれ始めている九助だったが、1人営業の日を機に2人は急接近することになり……!?

