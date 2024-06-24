¡Úº£Æü¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡Û¡Ö¥³¥í¥Ã¥±ºî¤ë¤Î¤á¤ó¤É¤¤¤±¤É¡×¼Â²È¤Î¥³¥í¥Ã¥±²°¤ò¼êÅÁ¤¦¶å½õ¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤¦½÷À¤Ë¤Ï¤¢¤ëÈëÌ©¤¬¡Ä¡Ä
Ãø¼Ô¡§¥¹¥¬¥¤¥é¥«
¹ÖÃÌ¼Ò
¡¡¹â¹»À¸¤Î¶å½õ¤Ï¡¢¼Â²È¤Î¥³¥í¥Ã¥±²°¤ò¼êÅÁ¤ï¤µ¤ìÂà¶þ¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆü¡¢¶å½õ¤Îºî¤Ã¤¿·Á¤Î°¤¤¥³¥í¥Ã¥±¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤¬Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¡£¤¢¤ëÆüÉã¤¬ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¡¢Å¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ËÜºî¡Ö¥³¥í¥Ã¥±ºî¤ë¤Î¤á¤ó¤É¤¤¤±¤É¡×¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡×¤Ë¤Æ2022Ç¯11·î¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¬¥¤¥é¥«»á¤ÎÃ»ÊÔ¥Þ¥ó¥¬¤À¡£
¡¡¤ªÁÚºÚ¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¥³¥í¥Ã¥±¡£Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¼êºî¤ê¤¹¤ë¤È¡¢·ë¹½¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥í¥Ã¥±²°¤µ¤ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥³¥í¥Ã¥±¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¶å½õ¤¬¼êÅÁ¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÇ¿Í¤Î¼êºî¤ê¥³¥í¥Ã¥±¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤·¤°¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡£Ã¯¤«¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´ò¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¶å½õ¤ÎÉÔ³Ê¹¥¤Ê¥³¥í¥Ã¥±¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡¢¤·¤°¤ì¡£´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤è¤Í¡¢¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¼Â²È¤Î¥³¥í¥Ã¥±²°¤ò¼êÅÁ¤ï¤µ¤ì¡¢Æü¡¹Âà¶þ¤Ê¹â¹»À¸³è¤ò²á¤´¤¹¶å½õ¡£¤·¤«¤·Èà¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³ÉÔ»×µÄ¤Ê½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤·¤°¤ì¡£¤¤¤Ä¤â¼Ò°÷¾Ú¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬Çã¤¦¤Î¤Ï¡¢¶å½õ¤¬ºî¤Ã¤¿·Á¤Î°¤¤¥³¥í¥Ã¥±¤À¤±¡£¤É¤³¤«¤·¤°¤ì¤Ë¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¶å½õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¿Í±Ä¶È¤ÎÆü¤òµ¡¤Ë2¿Í¤ÏµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡ª¡©
(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.