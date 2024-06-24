Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢¡È¤á¤á¤È²á¤´¤¹Ìþ¤ä¤·¤Î1Æü¡É»£±Æ¤Ç¥×¥í°Õ¼±¸«¤»¤ë ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸Ä¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î°ã¤¤¤â¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/06/24¡ÛSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢7·î3ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Öanan¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë2404¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¤á¤á¤È²á¤´¤¹Ìþ¤·¤Î1Æü¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ìþ¤ä¤·¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢º¿¹ü¥Á¥é¥ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
º£²ó¤ÎÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Ìþ¤·¡£¤»¤ï¤·¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¡¢¿´¤ò´Ë¤á¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¡¦¥â¥Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÌþ¤·¤Î¹ÔÆ°³Ø2024¡×¤À¡£É½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢7·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÜ¹õ¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¤á¤á¤È²á¤´¤¹Ìþ¤·¤Î1Æü¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤Ð¤æ¤¤²Æ¤Î¸÷¤¬»÷¹ç¤¦ÌÜ¹õ¡£¼«Á³ÂÎ¤ÎÊñÍÆÎÏ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¥ª¡¼¥é¤ÈÉ½¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌþ¤·¤½¤Î¤â¤Î¡£¸«¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¡ÈÌþ¤·¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢3¤Ä¤ÎÌþ¤·¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¡£1¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤È¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢½Å¤¿¤¤Æ»¶ñ¤âÍ¾Íµ¤ÊÉ½¾ð¤Ç·Ú¡¹¤È±¿¤ó¤À¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡£¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥×¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÜ¹õ¤ÎÆÃµ»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤ÎÀ¸¤ÊªÄà¤ê¡ÊÉ÷¡ª¡©¡Ë¤â¡£²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎÙ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¤Æ¡È°ì½ï¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¡£Éô²°¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÅô¤·¤¿¤ê¡¢´Ë¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤ëÌë¤Î»þ´Ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò»£±Æ¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÅô¤ò¸«¤Ä¤áÈù¾Ð¤ó¤À¤ê¡¢¼«¿È¤¬¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÁÖ¤ä¤«¡¢²Ä°¦¤¤¡¢¥¯¡¼¥ë¡Ä¤È¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉ½¾ð¡£1¥«¥Ã¥È1¥«¥Ã¥È¡¢¤É¤ì¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Î»£±Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¯¤ËÌÜ¹õ¤¬½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤¬¡¢É½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¡¢¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¼«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
ºÇ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤äÉ½¾ð¤òÃµ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤æ¤é¤á¤¯¿åÌÌ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î°áÁõ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëºÙÉô¤Þ¤Ç¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥×¥í°Õ¼±¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°¦¸¤¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢¤â¤·Ä¹´ü¤Î¥ª¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¡©¤Ê¤É¡¢ÌÜ¹õ¤ÎÌþ¤·ÏÀ¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢Snow Man¤È¤·¤Æ9¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤È¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡£¤½¤Î¿´»ý¤Á¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤¬°ìÁØÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢Ìó1Ç¯Á°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤È¾¯¤·¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¡£°ì¸À¤Ò¤È¸À¡¢»×¤¤¤òËÂ¤¤¤À¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¹æ¤Ï¤»¤ï¤·¤Ê¤¤ËèÆü¤ÇÈè¤ì¤¿¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¥Ò¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿ÆÃ½¸¡ÖÌþ¤·¤Î¹ÔÆ°³Ø2024¡×¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡¢»åµûÀî¤ÎÀÐ½¦¤¤¡¢¥µ¥â¥¨¥É¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ÎÌþ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äµï¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÃíÌÜ¡£
¤Þ¤¿¡¢CLOSE UP¤Ë¤Ï¾å¸ÍºÌ¡¢¶¶ËÜÎÃ¡ÊHiHi Jets¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦ÀãÁÈ¤ÎºÌÉ÷ºéÆà¡¢Ì´Çò¤¢¤ä¡¢Ä«Èþ°¼¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow ManÌÜ¹õÏ¡¡¢º¿¹ü¥Á¥é¥ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¡Öanan¡×É½»æÅÐ¾ì
º£²ó¤ÎÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Ìþ¤·¡£¤»¤ï¤·¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¡¢¿´¤ò´Ë¤á¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¡¦¥â¥Î¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÌþ¤·¤Î¹ÔÆ°³Ø2024¡×¤À¡£É½»æ¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢7·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÜ¹õ¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¤á¤á¤È²á¤´¤¹Ìþ¤·¤Î1Æü¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡È3¤Ä¤ÎÌþ¤ä¤·¤ÎÀ¤³¦¡ÉÉ½¸½ ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÉ½¾ðÊÑ²½
º£²ó¡¢3¤Ä¤ÎÌþ¤·¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¡£1¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤È¡È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢½Å¤¿¤¤Æ»¶ñ¤âÍ¾Íµ¤ÊÉ½¾ð¤Ç·Ú¡¹¤È±¿¤ó¤À¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤´¤Ï¤ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡£¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥×¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌÜ¹õ¤ÎÆÃµ»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤ÎÀ¸¤ÊªÄà¤ê¡ÊÉ÷¡ª¡©¡Ë¤â¡£²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎÙ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¤Æ¡È°ì½ï¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¡£Éô²°¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÅô¤·¤¿¤ê¡¢´Ë¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤ëÌë¤Î»þ´Ö¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò»£±Æ¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÅô¤ò¸«¤Ä¤áÈù¾Ð¤ó¤À¤ê¡¢¼«¿È¤¬¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÁÖ¤ä¤«¡¢²Ä°¦¤¤¡¢¥¯¡¼¥ë¡Ä¤È¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉ½¾ð¡£1¥«¥Ã¥È1¥«¥Ã¥È¡¢¤É¤ì¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡¢¥×¥í°Õ¼±¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Î»£±Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¯¤ËÌÜ¹õ¤¬½¸Ãæ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤¬¡¢É½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¡¢¾¯¤·ÆÃ¼ì¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¼«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
ºÇ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë³ÑÅÙ¤äÉ½¾ð¤òÃµ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤æ¤é¤á¤¯¿åÌÌ¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î°áÁõ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëºÙÉô¤Þ¤Ç¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥×¥í°Õ¼±¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¡¦¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤Î°ã¤¤¸ì¤ë
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°¦¸¤¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢¤â¤·Ä¹´ü¤Î¥ª¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¡©¤Ê¤É¡¢ÌÜ¹õ¤ÎÌþ¤·ÏÀ¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢Snow Man¤È¤·¤Æ9¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤È¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡£¤½¤Î¿´»ý¤Á¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤¬°ìÁØÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëº£¤â¡¢Ìó1Ç¯Á°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤È¾¯¤·¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÀ¿¼Â¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¡£°ì¸À¤Ò¤È¸À¡¢»×¤¤¤òËÂ¤¤¤À¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¾å¸ÍºÌ¡¦¶¶ËÜÎÃ¤é¤âÅÐ¾ì
º£¹æ¤Ï¤»¤ï¤·¤Ê¤¤ËèÆü¤ÇÈè¤ì¤¿¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¥Ò¥ó¥È¤ò½¸¤á¤¿ÆÃ½¸¡ÖÌþ¤·¤Î¹ÔÆ°³Ø2024¡×¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡¢»åµûÀî¤ÎÀÐ½¦¤¤¡¢¥µ¥â¥¨¥É¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ÎÌþ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äµï¿´ÃÏÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÃíÌÜ¡£
¤Þ¤¿¡¢CLOSE UP¤Ë¤Ï¾å¸ÍºÌ¡¢¶¶ËÜÎÃ¡ÊHiHi Jets¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦ÀãÁÈ¤ÎºÌÉ÷ºéÆà¡¢Ì´Çò¤¢¤ä¡¢Ä«Èþ°¼¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û