ÍµÈ¹°¹Ô¡¡µÈÌî²Èà¤Ä¤æ¤À¤¯¤À¤¯áÃíÊ¸¤Ë¶ì¸À¡Ö¤ß¤¸¤á¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö²È¤Ç¤ä¤ì¤Ð¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£³Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼ÊýË¡¤Ë¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡µÈÌî²È¤Ç¤É¤ó¤ÊÃíÊ¸¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡¦´ØÂÀ¤Ï¡ÖµíÐ§¥¢¥¿¥ÞÂçÀ¹¤ê¡¢¤Ä¤æ¤À¤¯¤À¤¯¡¢À¸Íñ¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¤À¤èÃíÊ¸¤Î»ÅÊý¤¬¡£¥«¥¹¥Ï¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤ì¡×¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¡Ö¡Ø¤Ä¤æ¤À¤¯¤À¤¯¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤µ¡¢¤ß¤¸¤á¤¸¤ã¤ó¡£¡Ø¤Ä¤æ¤À¤¯¡Ù¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¤µ¡¢¡Ø¤Ä¤æ¤À¤¯¤À¤¯¡Ù¤È¤«¤µ¡¢¡ØÌîºÚ¥Þ¥·¥Þ¥·¡Ù¤È¤«¤µ¡¢¤Ê¤ó¤«²È¤Ç¤ä¤ì¤Ð¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¡×¤È¼¸¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¤¬¡Ö¤Ä¤æ¤À¤¯¤À¤È¡Ø°Õ³°¤È¤Ä¤æ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤À¤¯¤À¤¯¡Ù¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤È¤¯¤È¡¢ºÇ°¡Ø¤À¤¯¡Ù¤Ç¤¯¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤É¤¦¤»£³£°Ê¬ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é£³£°Ê¬Áá¤á¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¨¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¡¢ËÜÅö¤Î¤À¤¯¤À¤¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤µ¡¢¤½¤¤¤Ä¤¬»þ´Ö¼é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆù¤À¤±ÁýÎÌ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¿¥ÞÂçÀ¹¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤´ÈÓ¤ÎÎÌÉáÄÌ¤Ë¤¹¤ó¤Î¡©¡¡¥¯¥½¥Ç¥Ö¤Î¤¯¤»¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÁý¤ä¤»¤è¡£¡Ø¤ªÆù£³ÇÜ¡¢¤´ÈÓ£³ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤è¡×¤ÈÊÐ¸«´Ý½Ð¤·¤Ç¤ªÀâ¶µ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤Ä¤æ¤À¤¯¤À¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ø¤Ä¤æ¤À¤¯¤À¤¯¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤µ¡¢¼¡¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó½Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡¡²È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø²È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡¢¹¥¤¤Ë¿©¤Ù¤ì¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì¸À¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ£Ã£Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡Ë¥Ë¥³¥ë¤Á¤ã¤ó¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£