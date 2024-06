自家製近江牛ローストビーフも！近江鉄道「近江ビア電」

近江鉄道では、2024年8月3日(土)から9月1日(日)までの期間、毎週土・日曜日に「近江ビア電」を運行します。

近江鉄道では、2024年8月3日(土)から9月1日(日)までの期間、毎週土・日曜日に「近江ビア電」を運行!

「近江ビア電2024」ホームページ

https://www.ohmitetudo.co.jp/railway/beertrain2024

今回は「近江ビア電」初の試みとして、2024年50周年を迎える『キリンビール滋賀工場』と連携し、滋賀工場でも製造しているクラフトビール「スプリングバレー(3種類)」の飲み比べができます。

また、キリン新ビール「晴れ風」も楽しめるほか、多賀大社前駅停車中から終点彦根駅まで「キリン一番搾り生ビール」が飲み放題!

お食事は、滋賀県の食材や特産物とビールに合わせたオードブル料理が楽しめます。

さらに、8月4日(日)、18日(日)、25日(日)、9月1日(日)の4日間は「キリンの日」と称し、多賀大社前駅での停車中に、キリンビールの社員の方よりビールの紹介やこだわりを聞きながらビールを堪能できます。

■「近江ビア電2024」について

1. 運行期間 2024年8月3日(土)〜9月1日(日)の毎週土・日曜日

2. 運行本数 10便

3. 運行日

2024年8月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)、31日(土)、9月1日(日)

<キリンの日>

途中の多賀大社前駅停車中に、キリンビールの社員の方によるビールの紹介・こだわりを聞けます。

【実施日】8月4日(日)、8月18日(日)、8月25日(日)、9月1日(日)

4. 運行時間

彦根駅 17:54発

↓【スプリングバレー3種類飲み比べ】

米原駅 18:06着 - 18:15発

↓【キリン新ビール「晴れ風」登場】

多賀大社前駅 18:50着 - 19:56発

↓【多賀大社前駅到着から終点彦根駅までキリン一番搾り生ビールも楽しめる】

彦根駅 20:11着

※発車時刻15分前までに近江鉄道彦根駅のホームにお越しください。

※天候等、諸事情により運行スケジュールに変更が生じる場合があります。

5. 乗車料金 1名さま 7,500円(税込)

6. 乗車定員 72名(最少催行人数30名)

7. 飲食内容

・キリンクラフトビール「スプリングバレー」350ml 3種類 各1缶

・キリン新作ビール「晴れ風」350ml 1缶

・「キリン一番搾り生ビール」 ※多賀大社前駅到着以降の提供となります。

・滋賀の食材が入ったオードブル料理 ※近江鉄道線1日乗車券付き

【滋賀の食材が入ったオードブル】

・自家製近江牛ローストビーフ

・伊吹ハム 鹿肉入りソーセージ

・近江地鶏のから揚げ

・湖東産たまごを使用した卵焼きと味玉

・近江鴨ロース など

※仕入状況により変更となる場合があります。

8. オプション販売

事前予約制で滋賀県の特産品「ビワマス」の塩焼きをオプションで発売します。

乗車7日前までにお申し込みください。

【ビワマス塩焼き】

ビワマスの養殖場として有名な、米原市にある醒井養鱒場より貴重な塩焼きサイズを取り寄せました。

骨が柔らかく、頭ごと全て食べられます。

販売金額:650円(税込)

9. 注意事項

・お車を運転される方、未成年の方には、アルコールの提供ができません。

・ビールや料理の内容については変更になる場合があります。

・「キリン一番搾り生ビール」については車内持ち込み数に限りがあるため、品切れとなる場合があります。

・おつまみ等の持ち込みはできません。当日おつまみ等の車内販売を利用ください。

・台風等の荒天および事故等により、運転を中止する場合があります。

・お申込参加者が最少催行人員に満たない場合は、中止または出発日の変更をお願いすることがあります。

・車内にトイレはございません。

途中駅でトイレ休憩をとります。

・駅構内および車内は全面禁煙です。

・同社広告物に使用するため、車内の様子を撮影させていただく場合があります。

10. 申込方法

ご乗車日7日前までに、下記のいずれかの方法で予約ください。

<近江トラベル予約センターへ電話>

TEL:0749-24-8103(受付時間:月曜日〜金曜日10:00〜17:00)

<ホームページよりネット予約>

「近江ビア電2024」ホームページより予約ください。

https://www.ohmitetudo.co.jp/railway/beertrain2024

<キャンセル料について(おひとり)>

ご乗車日の11日前まで :無料

ご乗車日の10〜8日前 :20%

ご乗車日の7〜2日前 :30%

ご乗車日の前日 :40%

ご乗車日当日の出発時間まで :50%

出発後の取消または無連絡・不参加:100%

