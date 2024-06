2023年に続き、道の駅まえばし赤城で2024年6月29日(土)〜30日(日)の2日間、台湾フェアを開催します。

道の駅まえばし赤城「台湾フェア」

日程 :2024年6月29日(土)〜30日(日) 10:00〜16:00

場所 :道の駅まえばし赤城(群馬県前橋市田口町36番地)

主催 :道の駅まえばし赤城

共催 :前橋市・群馬県台湾総会

主な内容:※詳細は添付のチラシを参照

(1)道の駅まえばし赤城 各店舗による台湾フードの提供

(6月21日〜7月21日)

(2)マンゴーや台湾文化を体験できる台湾マーケット

(3)前橋市・群馬県の団体が披露する台湾ステージ

(4)前橋市と台南市の歴史紹介

(5)ランタン展示

2023年に続き、道の駅まえばし赤城で台湾フェアを開催!

前橋市と台南市は、歴史的に交流があり、昨年は、台南市長をイベントに迎えました。

2024年は、4月3日に台湾の東部沖沿岸を震源としたマグニチュード7.4の地震が発生し、日本の沖縄県やフィリピン沖でも一時津波警報が発出されるなど、周辺国にも大きな影響を及ぼし、台湾においてここ25年で最大規模の地震となりました。

復興支援を兼ね、歴史的に交流がある前橋市で台湾フェアを開催し、改めて台湾文化を知り、触れていただくことで、台湾を応援し交流を促進するため、開催に至りました。

道の駅まえばし赤城 台湾フェア2024では、道の駅内各店舗で『ここでしか味わえないオリジナル台湾メニュー』を発売します。

さらに昨年好評であった台湾産マンゴーの販売や2024年初開催の様々な台湾文化の体験ブースを用意。

ステージでは、前橋市・群馬県を代表する文化団体が台湾の曲を披露します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 文化団体による台湾の曲披露も!道の駅まえばし赤城「台湾フェア」 appeared first on Dtimes.