【ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!】6月23日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するグッズおよびイベント情報を公開した。

配信番組「ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!」にて本作に関するグッズとイベント情報が公開。各メーカーより販売予定のフィギュア情報やぬいぐるみ、ゲーム内へ実装が告知された「カンナ(水着)」、「キリノ(水着)」、「フブキ(水着)」のアクリルスタンド、さらに、「アル」のキャラクターソングCD「絆ダイアローグ アル」の発売情報が告知された。

そのほか、青森ねぶた祭りや仙台七夕まつりといったイベントでの参加情報が発表。加えて「ブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP」が7月21日に東京都のベルサール東京日本橋にて開催されることが決定した。

