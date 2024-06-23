Conton Candy、自身最大規模・9都市9公演のワンマンツアーを秋に開催
Conton Candyがワンマンツアー『Conton Candy ONEMAN TOUR 2024』を11月より開催することを発表した。
Conton Candy
Conton Candyは、自身初のワンマンツアー『Conton Candy ONEMAN TOUR “FORCE”』東京公演を6月22日（土）に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで開催。満員の会場で荒々しくも洗練されたパフォーマンスで終始観客を魅了し、大歓声の中で本編を終えた。
Photo= Ryohey Nakayama
Photo= Ryohey Nakayama
Photo= Ryohey Nakayama
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アンコールでは、紬衣（Vo.／Gt.）が『Conton Candy ONEMAN TOUR 2024』の開催を発表。自身最大規模となる同ツアーは、11月9日（土）の北海道・SAPPORO SPiCE公演を皮切りに、12月14日（土）の東京・Spotify O-EAST公演まで、9都市9公演を予定。チケットは、先日オープンしたばかりのConton Candy公式ファンコミュニティ“Fanicon”会員限定の最速先行抽選がスタートしている。
Photo= Ryohey Nakayama
『Conton Candy ONEMAN TOUR “FORCE”』は、7月6日（土）に大阪・UMEDA CLUB QUATTRO公演、7月7日（日）に愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO公演が予定されている。