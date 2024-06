EURO2024グループステージが最終節に突入！　各チームの突破条件まとめ

早くもEURO2024の全グループが2試合を消化し、生き残りをかけた最終節が23日からスタートする。首位と2位が自動で決勝トーナメントに進出し、さらに3位の成績上位4チームもグループステージを突破。最終節は23日から26日にかけて行われ、ノックアウトステージに進む16チームが決定する。これまでにドイツ代表とスペイン代表、ポルトガル代表の3チームが、開幕2連勝ですでに決勝トーナメントへの切符を掴んでいる。一方、ポーランド代表は唯一、最終節を前に敗退が決まった。

■グループA

■グループB

■グループC

■グループD

■グループE

■グループF

グループステージでは勝ち点、当該チーム同士の対戦成績・得失点差・総得点、グループでの得失点差、グループでの総得点…の順に順位を決定する。23日28時(24日4時)一斉開催ドイツ vs スイススコットランド vs ハンガリー▼順位表1位 ドイツ(6/+6)2位 スイス(4/+2)3位 スコットランド(1/−4)4位 ハンガリー(0/−4)開催国ドイツはすでに決勝トーナメントへの自動進出が確定。スイス戦は引き分け以上で首位通過が決まる。スイスはドイツに勝てば逆転で首位通過。ドイツに引き分けた場合は2位となり、敗れたとしてもスコットランドの結果次第だが2位通過が濃厚だ。前節スイスと引き分けたスコットランドは、勝てば3位以上が決定。2位浮上の可能性もわずかには残しているが、スイスとスコットランドの得失点差「6」をまくる必要があり、条件的にはかなり厳しい。ドイツ相手の開幕戦大敗が響いている格好だ。ハンガリーは勝てば3位で決勝トーナメント進出に希望をつなげるが、引き分け以下で敗退が決まる。24日28時(25日4時)一斉開催アルバニア vs スペインクロアチア vs イタリア▼順位表1位 スペイン(6/+4)2位 イタリア(3/+3)3位 アルバニア(1/−1)4位 クロアチア(1/−3)スペインは前節イタリアとの直接対決を制して2連勝を飾り、首位通過が確定している。連覇を目指すイタリアは、引き分け以上で2位でのグループ突破が決定。敗れた場合、アルバニアが引き分け以下で3位となるが、アルバニアが勝てば最下位で敗退となる。アルバニアが勝利した場合、イタリアが敗れれば2位通過となり、イタリアが引き分け以上の場合は当該チーム同士の対戦成績によりアルバニアが3位となる。死の組で崖っぷちに立たされたクロアチア。“アッズーリ”に勝てば3位以上が確定し、さらにアルバニアが引き分け以下の場合は2位通過が決まる。25日28時(26日4時)一斉開催イングランド vs スロベニアデンマーク vs セルビア▼順位表1位 イングランド(4/+1)2位 デンマーク(2/0)3位 スロベニア(2/0)4位 セルビア(1/−1)イングランドはスロベニア戦引き分け以上、または、デンマークの引き分け以下でグループステージ突破が決まる。デンマークとスロベニアはともに、勝てば決勝トーナメントに進出。ドローなら3位以上が確定し、2位か3位かはもう一方の結果次第となる。セルビアは勝利し、なおかつスロベニアが引き分け以下なら2位通過。セルビアとスロベニアが勝った場合は、当該チーム同士の対戦成績によりイングランドが2位、セルビアが3位となる。25日25時(26日1時)一斉開催フランス vs ポーランドオランダ vs オーストリア▼順位表1位 オランダ(4/+1)2位 フランス(4/+1)3位 オーストリア(3/+1)4位 ポーランド(0/−3)オランダとフランスは引き分け以上でグループステージ突破が決定。オーストリアは勝てば2位以上、引き分け以下で3位となる。ポーランドはすでに敗退が決まっている。26日25時(27日1時)一斉開催ウクライナ vs ベルギースロバキア vs ルーマニア▼順位表1位 ルーマニア(3/+1)2位 ベルギー(3/+1)3位 スロバキア(3/0)4位 ウクライナ(3/−2)EURO史上初めて、2試合を終えて全チームが勝ち点「3」で並んだグループE。ルーマニアとベルギーは他会場の結果にかかわらず、引き分け以上で2位以上が決まる。スロバキアとウクライナの決勝トーナメント自動進出は勝利がマストだ。まず、2試合ともドローに終わった場合は総得失点差により、今の順位表通りにグループステージ突破チームと3位チーム、敗退チームが決まる。スロバキアとウクライナがともに勝利した場合、両チームがワンツーフィニッシュ。前節ルーマニアを下したベルギーが3位となる。スロバキアが勝利し、ベルギーとウクライナが引き分けた場合、スロバキアが1位、ベルギーが2位、ウクライナが3位、ルーマニアが最下位で敗退。ウクライナが勝利し、スロバキアとルーマニアが引き分けた場合は、ウクライナが1位、ルーマニアが2位、スロバキアが3位、ベルギーが最下位で敗退となる。26日28時(27日4時)一斉開催チェコ vs トルコジョージア vs ポルトガル▼順位表1位 ポルトガル(6/+4)2位 トルコ(3/−1)3位 チェコ(1/−1)4位 ジョージア(1/−2)2連勝のポルトガルは首位通過を決めている。初戦でジョージアを下しているトルコは、チェコ戦で引き分け以上なら2位通過が決定。トルコがチェコに敗れ、ジョージアが引き分け以下ならトルコは3位となるが、ジョージアがポルトガル相手に金星を収めた場合、トルコは最下位で敗退となる。チェコは勝利し、ジョージアが引き分け以下なら2位が確定。チェコとジョージアが勝利した場合は、ジョージアとの得失点差で2位と3位を争う。ジョージアは勝利し、トルコが引き分け以上なら3位が決定。ジョージアの2位フィニッシュの可能性は、上述の通りチェコの結果次第となる。