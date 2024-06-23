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¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖNot dead yet, I¡Çm working, not sleeping I¡Çm honored to have received so many offers, but I feel like I¡Çll end up in hospital again, I¡Çll keep trying though.¡Ê¤Þ¤À»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¢»ä¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¿²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿Æþ±¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
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