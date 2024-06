ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKIが23日、自身のインスタグラムを更新。再び入院する可能性があることを示唆した。

YOSHIKIは今年4月に過労などによる入院を公表していたが、その後、復帰を報告。X(旧ツイッター)では「医師らからは、極度の疲労とストレスによる『全身倦怠感と睡眠障害』と診断されました」と発表していた。

この日は「Not dead yet, I’m working, not sleeping I’m honored to have received so many offers, but I feel like I’ll end up in hospital again, I’ll keep trying though.(まだ死んでいない、私は働いている、寝ていない。たくさんのオファーをいただいて光栄です。でも、また入院してしまうような気がします。頑張ります)」と投稿。

ほかにもストーリーズ機能でも寝ていないことや働きづめであることを報告するなど、多忙続きの状況に思わず弱音を吐いた。