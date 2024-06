【ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!】6月23日19時~ 配信

Yostarは、TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」の楽曲「青春のアーカイブ/真昼の空の月」のフルバージョンについて6月24日より各種サイトにて配信を開始する。

アニメのオープニングおよびエンディング楽曲のフルバージョンの配信開始日が明日6月24日に決定した。アニメの最終回の放送に合わせて配信される形となっており、フルバージョンとTVsize、歌なしのinstrumentalを含む計6曲が収録される。CD版は予約受付が行なわれている。

また、Blu-rayの店舗別特典イラストが公開。Yostar OFFICIAL SHOPでは各巻に原画集が購入特典として付属する。これらのデザインもお披露目された。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.