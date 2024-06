ミクスチャーユニット・NIKO NIKO TAN TANが、8月7日発売Major 1st Album『新喜劇』を引っさげ、10月から全国6ヵ所にてワンマンツアーを開催する。6月23日、2マンツアー千秋楽となるZepp Shinjuku (TOKYO)公演を迎え、ソールドアウトで会場を埋め尽くしたファンに向けて発表された。公演はメンバーが体現する音楽と映像が融合した、圧倒的なライブパフォーマンスとクリエイティブで満たされ、終始フロアーはもの凄い盛り上がりと熱狂の渦に包まれた。

リリース情報







Major 1st Album『新喜劇』2024年8月7日(水)リリース<予約URL>VICTOR ONLINE STORE限定盤https://victor-store.jp/item/97064通常盤https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65979.html・VICTOR ONLINE STORE限定盤 (CD+オリジナルキーホルダー+ブックレット)NZS-970 / 税込\6,050(税抜\5,500)*7インチサイズ・スペシャルパッケージ仕様・通常盤(CD)VICL-65979 / 税込\3,300(税抜\3,000)<収録内容>*初回盤・通常盤共通1. Smile 2. 新喜劇 3. Only Lonely Dance 4. 四時が笑う 5. ハナノヨウ 6. Jurassic 7. Paradise 8. 八 9. IAI 10. 可可 feat. ぷにぷに電機 11. MOOD 12. カレイドスコウプ 13. 琥珀 14. No Time To Lose