NIKO NIKO TAN TAN、初の全国6ヵ所ワンマンツアー開催決定
ミクスチャーユニット・NIKO NIKO TAN TANが、8月7日発売Major 1st Album『新喜劇』を引っさげ、10月から全国６ヵ所にてワンマンツアーを開催する。
6月23日、2マンツアー千秋楽となるZepp Shinjuku (TOKYO)公演を迎え、ソールドアウトで会場を埋め尽くしたファンに向けて発表された。公演はメンバーが体現する音楽と映像が融合した、圧倒的なライブパフォーマンスとクリエイティブで満たされ、終始フロアーはもの凄い盛り上がりと熱狂の渦に包まれた。
なお、8月7日発売Major 1st Album『新喜劇』の封入特典として、本ツアーのバックヤード招待権が用意されることも決定した。
ライブ・イベント情報
・大阪：10/18(金) Music Club JANUS 開場18:30 開演19:00
・名古屋：10/26(土) 新栄シャングリラ 開場17:00 開演17:30
・福岡：10/27(日) BEAT STATION 開場17:00 開演17:30
・北海道：11/4(月祝) Sound lab mole 開場17:00 開演17:30
・宮城：11/23(土祝) 仙台MACANA 開場17:00 開演17:30
・東京：11/29(金) LIQUIDROOM 開場18:00 開演19:00
チケット受付はこちら
オフィシャル先行受付(抽選)
受付期間：6/23(日) 20:00-7/7(日) 23:59
受付URL：https://l-tike.com/nikonikotantan
リリース情報
2024年8月7日（水）リリース
＜予約URL＞
VICTOR ONLINE STORE限定盤
https://victor-store.jp/item/97064
通常盤
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65979.html
・VICTOR ONLINE STORE限定盤 （CD＋オリジナルキーホルダー＋ブックレット）NZS-970 / 税込\6,050(税抜\5,500)
＊7インチサイズ・スペシャルパッケージ仕様
・通常盤（CD）VICL-65979 / 税込\3,300(税抜\3,000)
＜収録内容＞＊初回盤・通常盤共通
1. Smile 2. 新喜劇 3. Only Lonely Dance 4. 四時が笑う 5. ハナノヨウ 6. Jurassic 7. Paradise 8. 八 9. IAI 10. 可可 feat. ぷにぷに電機 11. MOOD 12. カレイドスコウプ 13. 琥珀 14. No Time To Lose