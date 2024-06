厳選された最高品質A級品「紀州みなべ産南高梅」も！JAみなみ魚沼／トノハタ『つぶ傑(すぐり)』

JAみなみ魚沼と、トノハタが、初のコラボレーションを行い、和食の代表的な食材「米」と「梅」の各トップブランド「南魚沼産コシヒカリ」と「紀州みなべ産南高梅」2品の詰め合わせギフト商品『つぶ傑(すぐり)』を1,000セットの数量限定で発売します。

JAみなみ魚沼/トノハタ『つぶ傑(すぐり)』

セット内容 :2024年産 南魚沼産コシヒカリ 300g(真空包装)×2袋

2024年産 紀州みなべ産南高梅 80g×2個

(はちみつ味・しそ漬味 各1個)

商品販売価格 :通常価格3,240円(税込み・送料込み)

限定販売数量 :1,000セット

先行予約期間 :2024年6月6日(木)〜10月9日(水)

(商品発送開始は2024年10月10日(木)を予定)

予約受付サイト:各社オンラインショップ

JAみなみ魚沼

https://minamiuonuma.sanchoku-prime.com/

トノハタ

https://iwasou.jp/SHOP/TJTSU-PT160F600.html

JAみなみ魚沼と、トノハタが、初のコラボレーションを行い、和食の代表的な食材「米」と「梅」の各トップブランド「南魚沼産コシヒカリ」と「紀州みなべ産南高梅」2品の詰め合わせギフト商品『つぶ傑(すぐり)』を1,000セットの数量限定で発売☆

発売は「南魚沼市コシヒカリの日」に合わせた2024年10月10日(木)。

2024年産の新米と新梅が届けられます。

また先行して「梅の日」に合わせて2024年6月6日(木)から両社のオンラインショップにて予約受付を開始。

『つぶ傑』には一粒一粒の「つぶ」が「傑(すぐれ)ている」という意味が込められています。

セット内容については、米はトップブランド米「南魚沼産コシヒカリ」の精米を真空包装にすることで食味が長持ちする工夫をしています。

梅干しは梅のトップブランド「紀州みなべ産南高梅」の厳選された最高品質A級品のみを使用し、塩分濃度約3%のはちみつ味としそ漬味の2種類の味付けを楽しめます。

もっちりとした食感としっかりした甘みが特徴の南魚沼産コシヒカリと、フルーティで香り高くやわらかな果肉の紀州みなべ産南高梅を組み合わせた日本らしさを感じる本格的なギフトセットです。

【商品開発背景・経緯 … 市町間で「日本の食文化推進連携協定」締結】

2013年、和食がユネスコ無形文化遺産に登録され、自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた食に関する慣わしが世界中から認められました。

そしてその3年後、日本一の米どころである新潟県南魚沼市と、日本一の梅の里である和歌山県みなべ町は、両市町が協力しながら南魚沼産コシヒカリとみなべ町の南高梅の普及促進に努め、おいしいごはんと梅干しのよさを生かす日本伝統の食文化を推進することを目的に「日本の食文化推進連携協定」を締結。

一緒に首都圏で販売促進イベントを行ったり、それぞれがイベントを開催する際に食材を提供し合ったりするほか、両市町の小学校が交流事業をおこなうなど、協力を続けています。

しかしながら、現在日本での米と梅干しの消費量は減少傾向にあります。

生活スタイルの多様化や少子高齢化、世帯構造の変化など、様々な要因が挙げられますが、簡単・簡便性の高い商品は伸長していることからタイムパフォーマンスを重視した行動が広がっていることも一因だと考えられます。

お米と梅干しの需要推移

こうした背景の中、JAみなみ魚沼では中堅職員が事業改善を検討する「次世代プロジェクト」を行っており、2022年、同JA米穀販売部特産販売課の上村 敬太郎により、南魚沼産コシヒカリの販売伸長に向けて、本コラボレーションの企画が提案されました。

着目したのは市町間で深い結びつきがある和歌山県みなべ町の梅干し。

トップブランドのごはんと梅干しの組み合わせにより、和食の魅力・価値を再認識していただき、認知拡大・消費拡大につなげるという目的で両社が投合し、コラボレーションが実現しました。

【商品・企画の特徴 … 米・梅干しが1年分当たる抽選会も開催】

『つぶ傑』の企画コンセプトは「あの人の喜ぶ顔が目に浮かぶ」。

贈られた側が嬉しい気持ちになることを念頭に、商品内容からネーミング、化粧箱のデザイン、お楽しみ企画などを検討。

2社で毎月2回ペースの打ち合わせを行い、化粧箱やリーフレットなど、企画内の製作物はすべて担当者ら自身がデザインした手作りの企画です。

商品の南魚沼産コシヒカリは真空包装でおいしさが長持ちするうえ、1袋が300gで2合分の分量のため計量の手間もかかりません。

また、紀州みなべ産南高梅は素材の良さにこだわっただけでなく、塩漬け、天日干しを経て作られた昔ながらの梅干しを塩分濃度約3%まで減塩にすることで、酸味と旨み、梅本来のフルーティさが楽しめる味付けに仕上がっています。

つぼ型の容器を採用することで、そのまま保存できる形態になっています。

米と梅干しが一梱包になっているので、贈り物として使いやすい商品です。

『つぶ傑』のお届け先様を対象に、玄米1年分と梅干し1年分が各1名に当たる抽選会を行います。

抽選番号は商品に同梱されるリーフレットに記載。

つぶ傑特設サイトおよびInstagramのつぶ傑アカウントにて10月10日(木)に当選番号の発表を予定しています。

また、先行予約注文者には、6月から9月までの申込月ごとに当選品が変わり米または梅干しが当たる抽選会を行います。

さらに、無料ダウンロードコンテンツとして「梅干しのおすすめレシピ」「おいしいごはんの炊き方」「今日は何食べようかな?すごろくイラスト」「LINEで使用できるオリジナルキャラクターのスタンプ風画像」などを用意。

