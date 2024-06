ホワイトパウダー使用！ブルボン「夏トリュフ塩ミルク味」

ブルボンは、夏にも食べやすいよう、塩味を効かせすっきりとした後味に仕立てた「アルフォートソルティバター」など3品を期間限定で販売中です。

今回は「夏トリュフ塩ミルク味」を紹介します。

ブルボン「夏トリュフ塩ミルク味」

発売日 :2024年6月25日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

内容量 :86g(個装紙込み)

賞味期限:10カ月

ブルボンは、夏にも食べやすいよう、塩味を効かせすっきりとした後味に仕立てた「アルフォートソルティバター」など3品を期間限定で販売中!

長崎県五島近海の海水で作られた“矢堅目の塩”のマイルドな塩味で連食性を高め、暑くなる時期にもさっぱりと食べられる商品を品揃えしました。

「夏トリュフ塩ミルク味」はミルクチョコレートの中に塩の効いたミルク風味のクリームを閉じ込めました。

ホワイトパウダーをまとわせ甘みと塩味がバランスよく感じられる味わいに仕立てています。

