X JAPANのYOSHIKI(年齢非公表)が23日、自身のインスタグラムを更新し、近況についてつづった。

「Not dead yet, I’m working, not sleeping」と書き出すと、「I’m honored to have received so many offers, but I feel like I’ll end up in hospital again, I’ll keep trying though」(色々なオファーを頂いて光栄だけど、また入院しそう。まだ頑張るけど)と英文で近況を報告した。

この投稿にファンからは「あまり頑張りすぎないでください」「入院しないで。無理しないでね!」「余り頑張らないでね」「今年はゆっくりして欲しいです…よっちゃんが完全に元気になってから、お会いしたいです…」「身体が一番大事だからね」「少しは眠れてますか?お願いだから無理しないで下さい」など体調を心配する声が集まった。

YOSHIKIは過労で倒れ、都内の病院に入院したことを4月26日に発表し、5月17日には都内で自身の体調や今後について記者会見を行った。以前よりもややほっそりとした印象で「自力で眠れなくなってしまった。軽度の栄養失調という診断を受けました」と明かしていた。

また、6月に都内で行われた自身がプロデュースしたワイン「Y by YOSHIKI」新作・新ヴィンテージワインの発表記者会見・試飲会に出席した際は、体調は「少しずつ取り戻しつつある」と慎重に語る一方、相変わらずの過密スケジュールだといい「気を付けながら」生活していると話していた。