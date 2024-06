【ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!】6月23日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」にて新イベント「Say-Bing!(セイビング)」を6月26日メンテナンス後より7月10日10時59分にかけて開催する。

ガチャにて「カンナ(水着)」の「フブキ(水着)」の実装に合わせ、イベントでは「キリノ(水着)」が登場。こちらはイベントをプレイした際の報酬として入手できるキャラクターになっている。あわせてイベント情報が公開された。

さらに今後実施されるゲーム内のキャンペーン情報なども発表。加えて、総力戦「ビナー」や、大決戦「シロ&クロ」の日程がアナウンスされた。総力戦ショップには「チェリノ(温泉)」の神名文字の追加が予定されている。そのほか、「ホシノ」と「ヒナ」、「チセ」の愛用品実装についても告知された。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.