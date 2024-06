【ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!】6月23日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「フブキ(水着)」を6月23日に実装する。

「カンナ(水着)」に加え、同じくヴァルキューレ警察学校所属の「フブキ」が水着姿で登場。お団子ヘアーの髪型にサンバイザーをつけた夏らしい姿になった。こちらは「監視員、了解。ドーナッツアイス食べたらね」にてピックアップされ、開催期間は7月10日10時59分までとなる。なお、通常募集でも入手できる。

【ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!】

