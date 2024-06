【ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!】6月23日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」を題材としたマンガの情報を公開した。

本日6月23日に放送された配信番組「ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!」にてコミックスの情報が公開された。7月8日に発売を予定している「ブルーアーカイブ 便利屋68業務日誌」第3巻の表紙デザインが公開され、カヨコが表紙を飾ることが決定した。

また、6月25日に発売予定の「ブルーアーカイブ コミックアンソロジー VOL.5」や、発売中の「ブルーアーカイブ ゲーム開発部だいぼうけん!」の情報も合わせて紹介された。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.