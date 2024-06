【ブルアカらいぶ!ざびぎにんぐおぶさまーSP!】6月23日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「カンナ(水着)」を6月23日に実装する。

これまでカンナは通常衣装で実装されていたが新たに水着姿で登場する。白いスクール水着にポニーテールの髪型で、普段とは異なる印象を与える姿になっている。こちらはピックアップ募集「司令室より監視員、スライダーに急行を」にて登場し、期間は7月10日10時59分まで。限定キャラクターではなく通常募集でも入手できる。

