バターとパセリの風味でやさしい味わい！優食「豆腐干のポトフ」

優食は、「豆腐干」を使用した業務用冷凍加工品「豆腐干のポトフ」を販売中です。

優食「豆腐干のポトフ」

発売日 2024年6月17日(月)

内容量 :500g

入数 :1ケース25袋入り

賞味期間:1年

保存方法:要冷凍

調理方法:

・袋のまま流水で解凍

・凍ったまま沸騰したお湯で10分加熱

ソーセージ、ブロッコリー、じゃがいも、たまねぎ、にんじんと具材がたっぷり。

バターとパセリの風味が食欲をそそる、あっさりやさしい味わいの一品です。

優食は、日本において中華圏の伝統食材「豆腐干」を広めたいという想いから、2019年8月より業務用「豆腐干」の販売を開始しました。

以降、4年半で業務用「豆腐干」の年累計販売食数は約9倍に達するなど、中食メーカーを中心に取扱実績を伸ばしてきました。

2023年3月、外食・中食でのビュッフェやお弁当の一品としてより活用の幅を広げるため、これまで事前解凍が必要だった「豆腐干」の調理の手間を大幅にカットでき、より簡単に楽しめる「豆腐干の中華あんかけ(醤油)」、「豆腐干の卵あんかけ」を販売中です。

今回新たに、「豆腐干のポトフ」をラインナップに加えることで、和(「豆腐干の卵あんかけ」)洋(「豆腐干のポトフ」)中(「豆腐干の中華あんかけ(醤油))と3種類のバリエーションを提案できる様になりました。

【既存商品】

<豆腐干の卵あんかけ>

豆腐干と卵あんかけを合わせたシンプルな一品です。

ヘルシーで消化も良く、優しい味つけのため、健康志向の方や、胃腸が疲れている方々にも美味しく召し上がっていただけます。

また、噛み応えがあるため、満足感が高く、お弁当や定食の副菜にぴったりです。

<豆腐干の中華あんかけ(醤油)>

もともと中華圏の伝統食材である豆腐干を、相性ぴったりの中華あんかけで絡め、食べ応えも十分のあんかけ焼きそば風に仕上がっています。

豆腐干に馴染みがない方でも食べやすい、醤油ベースで味付けしています。

■「豆腐干」について

「豆腐干」とは、単に豆腐を干したものではなく、豆腐に圧力をかけて水分を抜き、軽く乾燥させた食材です。

中華圏では豆腐干を細切りにしたものが「豆腐干絲」として、古くから定番食材として広く親しまれ、和えものなどの副菜から、炒めもの・煮ものなどの主菜まで幅広く活用されています。

近年日本では、低糖質・高たんぱく質・グルテンフリーといった優れた栄養特性が脚光を浴び、そのくせの少なさ・アレンジのしやすさから、和洋中様々な料理へと活用の幅が広がっています。

