本格沖縄料理！あいたか「久高島イラブー出汁の究極薬膳長寿そば」

炭火焼きと羽釜ご飯「あいたか」は、40周年記念にちなんだ究極の新メニュー「久高島イラブー出汁の究極薬膳長寿そば」を2024年6月14日(金)より提供中です。

あいたか「久高島イラブー出汁の究極薬膳長寿そば」

価格 :2,000円(税込)

店舗名 : 炭火焼きと羽釜ご飯「あいたか」

所在地 : 〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3-8-13

アクセス: 京王井の頭線「高井戸」駅 徒歩1分

営業時間: ランチ 金土日祝 11:30〜14:00(最終受付 13:45)

ディナー 火曜〜土曜 16:00〜22:30(最終受付 22:00)、

日祝 16:00〜22:00(最終受付 21:30)

定休日 : 月(月曜祝日の場合 翌火曜)

席数 : 80席

■新メニュー「久高島イラブー出汁の究極薬膳長寿そば」

心身と環境にも良いとされる「海ぶどう」と開発したイラブー出汁を使い、今までに無い究極の「薬膳長寿そば」を作ろうと奮起し、試行錯誤重ねて作り上げています。

一杯で身体に染み込む健康長寿のエキスたっぷりの「久高島イラブー出汁の究極薬膳長寿そば」を楽しめます。

